Астрологи радять ретельно обирати дату весілля, адже положення планет і фази Місяця можуть впливати на майбутнє подружжя. Коли не можна одружуватися у 2025 році – розповідає 24 Канал.

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Коли не можна одружуватися у 2025 році

Зазвичай пари розпочинають підготовку до особливого дня заздалегідь. Так, закохані обирають дату та місяць, на коли планувати свято. У давнину наші предки намагалися уникати святкувань у період посту, адже той вважається несприятливим для одруження. Річ у тім, що в цей час діють певні харчові обмеження та заборони на гучні розваги. Саме тому українцям не рекомендується справляти весілля у Великий піст, який триватиме з 3 березня по 19 квітня, в Успенський піст – з 1 по 14 серпня – та у Різдвяний піст – з 15 листопада по 24 грудня.

Ба більше, вірянам не варто одружуватися та вінчатися у великі церковні свята, серед яких Водохреще (6 січня), Вербна неділя (13 квітня), Великдень (20 квітня) і Різдво Христове (25 грудня).

Як запевняють астрологи, існує перелік дат 2025 року, в які краще не проводити жодні святкування, особливо весілля. До цих днів належать:

Січень – 10, 11, 12, 17, 18, 21.

– 10, 11, 12, 17, 18, 21. Лютий – 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16.

– 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16. Березень – 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21.

– 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 21. Квітень – 8, 12, 13, 15, 18, 19.

– 8, 12, 13, 15, 18, 19. Травень – 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27.

– 6, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 27. Червень – 6, 7, 13, 14, 17.

– 6, 7, 13, 14, 17. Липень – 4, 6, 11, 13, 15.

– 4, 6, 11, 13, 15. Серпень – 2, 5, 9, 12, 15, 16, 19.

– 2, 5, 9, 12, 15, 16, 19. Вересень – 6, 11, 12, 13, 14, 23, 30.

– 6, 11, 12, 13, 14, 23, 30. Жовтень – 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 31.

– 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 30, 31. Листопад – 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 13, 28, 29.

– 1, 2, 4, 6, 7,8, 9, 11, 13, 28, 29. Грудень – 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 24.

Коли не можна одружуватися у 2025 році / Фото Freepik

Коли у 2025 році можна одружуватися

Астрологи рекомендують місяці й дати, які пов'язані з цифрами 2 і 5. Так, подружжя уникне нещастя й привабить лише позитив у життя. За китайським календарем, 2025-й – рік Зеленої Дерев'яної Змії, яка символізує мудрість і трансформацію. Ці якості гарно впливатимуть на шлюб та притягуватимуть лише щастя й добробут.