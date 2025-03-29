Уже совсем скоро миллионы людей во всем мире переведут стрелки часов. Когда Украина перейдет на летнее время, во сколько – рассказывает LifeStyle24.

Не пропустите Переход на летнее время 2025: почему стрелки часов переводят в воскресенье

Когда Украина перейдет на летнее время

В 2025 году, в ночь с 29 на 30 марта, состоится переход на летнее время в Украине. В 3:00 ночи следует перевести стрелки вперед на 4:00. В связи с этим, сутки 30 числа будут короче, поэтому граждане будут спать на час меньше, чем обычно. Хоть это изменение дает возможность дольше наслаждаться световым днем, для многих людей адаптация проходит непросто.

Важно отметить, что в современном мире большинство электронных устройств, среди которых смартфоны и компьютеры, автоматически меняют время. Однако, если вы пользуетесь механическими часами или бытовой техникой со старыми моделями таймеров, то стоит перевести время собственноручно.

Перевод часов 2025 / Фото Freepik

Последний раз в Украине переводят часы в 2025 году

В последние годы в Украине ведутся дискуссии о целесообразности сезонного перевода часов. Граждане выражали свое недовольство из-за ежегодных переходов на зимнее и летнее время. Поэтому 16 июля 2024 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект №4201, который отменяет традицию перевода часов. Однако Владимир Зеленский до сих пор не подписал этот законопроект, поэтому пока украинцы продолжают переходить на летнее и зимнее время.