Вже зовсім скоро мільйони людей в усьому світі переведуть стрілки годинника. Коли Україна перейде на літній час, о котрій годині – розповідає LifeStyle24.

Не пропустіть Перехід на літній час 2025: чому стрілки годинника переводять у неділю

Коли Україна перейде на літній час

У 2025 році, у ніч з 29 на 30 березня, відбудеться перехід на літній час в Україні. О 3:00 ночі слід перевести стрілки вперед на 4:00. У зв'язку з цим, доба 30 числа буде коротшою, тому громадяни спатимуть на годину менше, ніж зазвичай. Хоч ця зміна дає можливість довше насолоджуватися світловим днем, для багатьох людей адаптація проходить непросто.

Важливо зазначити, що в сучасному світі більшість електронних пристроїв, серед яких смартфони та комп'ютери, автоматично змінюють час. Проте, якщо ви користуєтесь механічним годинником або побутовою технікою зі старими моделями таймерів, то варто перевести час власноруч.

Переведення годинників 2025 / Фото Freepik

Чи востаннє в Україні переводять годинники у 2025 році

Упродовж останніх років в Україні точаться дискусії щодо доцільності сезонного переведення годинників. Громадяни висловлювали своє невдоволення через щорічних переходів на зимовий та літній час. Тому 16 липня 2024 року Верховна Рада України підтримала законопроєкт №4201, який скасовує традицію переведення годинників. Однак Володимир Зеленський досі не підписав цей законопроєкт, тож поки що українці продовжують переходити на літній та зимовий час.