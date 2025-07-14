В этот день наши предки собирали ягоды в лесу. О запретах и приметах на 14 июля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Днепровскую епархию Православной Церкви Украины.

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День памяти отцов шести Вселенских Соборов

Преимущественно Соборы созывали тогда, когда в Церкви возникали серьезные проблемы или спорные вопросы, требующие совместного решения. На эти собрания обычно съезжались епископы и представители со всех уголков христианского мира. Их постановления записывались в Книгу Канонов (Правил) и впоследствии признавались Церковью как авторитетное учение. Первым примером такого собрания стал Апостольский Собор 51 года, который считается предшественником всех последующих Вселенских. Православная Церковь признает семь таких Соборов. Однако особую память чтит именно отцов первых шести. Среди Соборов: Первый Никейский (325 год), Первый Константинопольский (381 год), Эфесский (431 год), Халкидонский (451 год), Второй Константинопольский (553 год) и Третий Константинопольский (680 – 681 годы).

Что нельзя делать?

Не стоит поднимать деньги с пола, потому что тогда привлечете материальные трудности в семью.

Не следует ссориться и спорить с родными.

Нельзя сплетничать и завидовать.

Не рекомендуется пить алкоголь и переедать.

Народные приметы

Если на улице ясная погода, то осень будет теплой.

Если сегодня услышите гром, то скоро пойдет дождь.

Если небо облачное, то ожидайте непогоды.

Если сегодня не увидите птиц, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают?

День осведомленности об акулах. Его ежегодно отмечают 14 июля. В этот день принято говорить о роли этих рыб для планеты и важности их сохранения.

Отметим, ранее мы уже писали о других международных праздниках июля 2025 года.