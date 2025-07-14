У цей день наші предки збирали ягоди у лісі. Про заборони й прикмети на 14 липня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Дніпровську єпархію Православної Церкви України.

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День пам'яті отців шести Вселенських Соборів

Переважно Собори скликали тоді, коли в Церкві виникали серйозні проблеми або спірні питання, що потребували спільного розв'язання. На ці зібрання зазвичай з'їжджалися єпископи та представники з усіх куточків християнського світу. Їхні постанови записувалися в Книгу Канонів (Правил) і згодом визнавалися Церквою як авторитетне вчення. Першим прикладом такого зібрання став Апостольський Собор 51 року, який вважається попередником усіх наступних Вселенських. Православна Церква визнає сім таких Соборів. Однак особливу пам'ять вшановує саме отців перших шести. Серед Соборів: Перший Нікейський (325 рік), Перший Константинопольський (381 рік), Ефеський (431 рік), Халкідонський (451 рік), Другий Константинопольський (553 рік) та Третій Константинопольський (680 – 681 роки).

Що не можна робити?

Не варто підіймати гроші з підлоги, бо тоді привабите матеріальні труднощі в родину.

Не слід сваритися та сперечатися з рідними.

Не можна пліткувати та заздрити.

Не рекомендується пити алкоголь та переїдати.

Народні прикмети

Якщо надворі ясна погода, то осінь буде теплою.

Якщо сьогодні почуєте грім, то скоро піде дощ.

Якщо небо хмарне, то очікуйте негоди.

Якщо сьогодні не побачите птахів, то цьогоріч буде неврожай.

Що ще відзначають?

День обізнаності про акул. Його щорічно відзначають 14 липня. У цей день заведено говорити про роль цих риб для планети та важливість їх збереження.

Зазначимо, раніше ми вже писали про інші міжнародні свята липня 2025 року.