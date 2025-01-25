В этот день наши предки старались делать только добрые дела. О запретах и приметах 25 января – рассказывает 24 Канал ссылаясь на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

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День памяти святого Григория Богослова

Он родился в семье христиан. Григорий получил хорошее образование, а после завершения обучения отправился в Афины. Там он вместе со святым Василием изучал риторику, астрономию и геометрию. После этого Григорий некоторое время преподавал красноречие, но впоследствии вернулся к родителям и окрестился. Позже святой решил жить в пустыне, но снова был вынужден поехать в родной город, чтобы принять сан пресвитера. Однажды Антиохийский Собор пригласил Григория помочь Константинопольской Церкви. Мужчина прибыл туда и стал Патриархом Константинопольским, но его кандидатуру одобрили далеко не все епископы. Поэтому Григорию пришлось оставить пост и отправиться в семейное имение, где святой совершал монашеские подвиги.

Что нельзя делать

  • Не стоит конфликтовать и сквернословить.
  • Нельзя употреблять алкоголь и переедать.
  • Не следует делиться своими планами с другими людьми, потому что существует высокий риск притянуть неудачи.
  • Не рекомендуется выносить мусор после захода Солнца.

Народные приметы

  • Если услышите пение воробьев, то ожидайте потепления.
  • Если сегодня выпадет снег, то весна будет ранней.
  • Если услышите пение синичек, то в ближайшее время будет холодно.
  • Если начнется снегопад, то в следующем году зима будет поздней.

Что еще отмечают

День наблюдения за погодой. Его ежегодно отмечают 25 января. Главная цель этого праздника – поощрить людей научиться понимать атмосферные явления. Этот праздник напоминает о важности повышения осведомленности о климатических изменениях.