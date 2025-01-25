В этот день наши предки старались делать только добрые дела. О запретах и приметах 25 января – рассказывает 24 Канал ссылаясь на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.

Интересно Календарь религиозных праздников на январь 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти святого Григория Богослова

Он родился в семье христиан. Григорий получил хорошее образование, а после завершения обучения отправился в Афины. Там он вместе со святым Василием изучал риторику, астрономию и геометрию. После этого Григорий некоторое время преподавал красноречие, но впоследствии вернулся к родителям и окрестился. Позже святой решил жить в пустыне, но снова был вынужден поехать в родной город, чтобы принять сан пресвитера. Однажды Антиохийский Собор пригласил Григория помочь Константинопольской Церкви. Мужчина прибыл туда и стал Патриархом Константинопольским, но его кандидатуру одобрили далеко не все епископы. Поэтому Григорию пришлось оставить пост и отправиться в семейное имение, где святой совершал монашеские подвиги.

Что нельзя делать

Не стоит конфликтовать и сквернословить.

Нельзя употреблять алкоголь и переедать.

Не следует делиться своими планами с другими людьми, потому что существует высокий риск притянуть неудачи.

Не рекомендуется выносить мусор после захода Солнца.

Народные приметы

Если услышите пение воробьев, то ожидайте потепления.

Если сегодня выпадет снег, то весна будет ранней.

Если услышите пение синичек, то в ближайшее время будет холодно.

Если начнется снегопад, то в следующем году зима будет поздней.

Что еще отмечают

День наблюдения за погодой. Его ежегодно отмечают 25 января. Главная цель этого праздника – поощрить людей научиться понимать атмосферные явления. Этот праздник напоминает о важности повышения осведомленности о климатических изменениях.