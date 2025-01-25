В этот день наши предки старались делать только добрые дела. О запретах и приметах 25 января – рассказывает 24 Канал ссылаясь на Фонд памяти Блаженнейшего митрополита Мефодия.
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День памяти святого Григория Богослова
Он родился в семье христиан. Григорий получил хорошее образование, а после завершения обучения отправился в Афины. Там он вместе со святым Василием изучал риторику, астрономию и геометрию. После этого Григорий некоторое время преподавал красноречие, но впоследствии вернулся к родителям и окрестился. Позже святой решил жить в пустыне, но снова был вынужден поехать в родной город, чтобы принять сан пресвитера. Однажды Антиохийский Собор пригласил Григория помочь Константинопольской Церкви. Мужчина прибыл туда и стал Патриархом Константинопольским, но его кандидатуру одобрили далеко не все епископы. Поэтому Григорию пришлось оставить пост и отправиться в семейное имение, где святой совершал монашеские подвиги.
Что нельзя делать
- Не стоит конфликтовать и сквернословить.
- Нельзя употреблять алкоголь и переедать.
- Не следует делиться своими планами с другими людьми, потому что существует высокий риск притянуть неудачи.
- Не рекомендуется выносить мусор после захода Солнца.
Народные приметы
- Если услышите пение воробьев, то ожидайте потепления.
- Если сегодня выпадет снег, то весна будет ранней.
- Если услышите пение синичек, то в ближайшее время будет холодно.
- Если начнется снегопад, то в следующем году зима будет поздней.
Что еще отмечают
День наблюдения за погодой. Его ежегодно отмечают 25 января. Главная цель этого праздника – поощрить людей научиться понимать атмосферные явления. Этот праздник напоминает о важности повышения осведомленности о климатических изменениях.