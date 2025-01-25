У цей день наші предки намагалися робити лише добрі справи. Про заборони й прикмети 25 січня – розповідає 24 Канал з посиланням на Фонд пам'яті Блаженнішого митрополита Мефодія.

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День пам'яті святого Григорія Богослова

Він народився у родині християн. Григорій здобув гарну освіту, а після завершення навчання вирушив до Афін. Там він разом зі святим Василієм вивчав риторику, астрономію та геометрію. Після цього Григорій певний час викладав красномовство, але згодом повернувся до батьків та охрестився. Пізніше святий вирішив жити у пустелі, але знову був змушений поїхати в рідне місто, щоб прийняти сан пресвітера. Одного дня Антіохійський Собор запросив Григорія допомогти Константинопольській Церкві. Чоловік прибув туди та став Патріархом Константинопольським, але його кандидатуру схвалили далеко не всі єпископи. Тому Григорію довелося залишити пост і вирушити до родинного маєтку, де святий здійснював чернечі подвиги.

Що не можна робити

Не варто конфліктувати та лихословити.

Не можна вживати алкоголь та переїдати.

Не слід ділитися своїми планами з іншими людьми, бо існує високий ризик притягнути невдачі.

Не рекомендується виносити сміття після заходу Сонця.

Народні прикмети

Якщо почуєте спів горобців, то очікуйте потепління.

Якщо сьогодні випаде сніг, то весна буде ранньою.

Якщо почуєте спів синичок, то найближчим часом буде холодно.

Якщо почнеться снігопад, то в наступному році зима буде пізньою.

Що ще відзначають

День спостереження за погодою. Його щорічно відзначають 25 січня. Головна мета цього свята – заохотити людей навчитися розуміти атмосферні явища. Це свято нагадує про важливість підвищення обізнаності щодо кліматичних змін.