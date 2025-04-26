В этот день наши предки начинали сеять фасоль и горох. О запретах и приметах на 26 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

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День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского

Он жил в начале IV века в городе Амасии. Мужчина исповедовал христианство и поддерживал верующих, которых преследовали язычники во времена правления римского императора Ликиния. Как-то правителю понравилась служанка, по имени Глафира. Девушка рассказала об этом жене императора и попросила защиты. Царица помогла сбежать Глафире, сказав Ликинию, что служанка отошла в вечность. Через некоторое время девушка отправилась в Амасию, где встретила святого Василия. Тогда мужчина занимался строительством храма, средства на который дала царица по просьбе Глафиры. Однако об этом узнал император, поэтому приказал схватить Василия и бросить его в тюрьму. Святого казнили за преданность Сыну Божьему.

Что нельзя делать

Не следует сквернословить и конфликтовать.

Нельзя устраивать генеральную уборку в доме, потому что тогда "смоете" счастье и благосостояние.

Не стоит делать предложение руки и сердца.

Не рекомендуется ссориться или спорить с родными.

Народные приметы

Если на улице холодно, то ожидайте морозной погоды на этой неделе.

Если услышите кукушку, то вскоре потеплеет.

Если увидите стаю ласточек, то в этом году будет щедрый урожай.

Если на небе плохо видно звезды, то май будет холодным.

Что еще отмечают

Международный день памяти Чернобыля. 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа XX века – взрыв четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции. В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН признала этот день Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе и Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.