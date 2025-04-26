В этот день наши предки начинали сеять фасоль и горох. О запретах и приметах на 26 апреля – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.
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День памяти священномученика Василия, епископа Амасийского
Он жил в начале IV века в городе Амасии. Мужчина исповедовал христианство и поддерживал верующих, которых преследовали язычники во времена правления римского императора Ликиния. Как-то правителю понравилась служанка, по имени Глафира. Девушка рассказала об этом жене императора и попросила защиты. Царица помогла сбежать Глафире, сказав Ликинию, что служанка отошла в вечность. Через некоторое время девушка отправилась в Амасию, где встретила святого Василия. Тогда мужчина занимался строительством храма, средства на который дала царица по просьбе Глафиры. Однако об этом узнал император, поэтому приказал схватить Василия и бросить его в тюрьму. Святого казнили за преданность Сыну Божьему.
Что нельзя делать
- Не следует сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя устраивать генеральную уборку в доме, потому что тогда "смоете" счастье и благосостояние.
- Не стоит делать предложение руки и сердца.
- Не рекомендуется ссориться или спорить с родными.
Народные приметы
- Если на улице холодно, то ожидайте морозной погоды на этой неделе.
- Если услышите кукушку, то вскоре потеплеет.
- Если увидите стаю ласточек, то в этом году будет щедрый урожай.
- Если на небе плохо видно звезды, то май будет холодным.
Что еще отмечают
Международный день памяти Чернобыля. 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая техногенная катастрофа XX века – взрыв четвертого реактора Чернобыльской атомной электростанции. В декабре 2016 года Генеральная Ассамблея ООН признала этот день Международным днем памяти о Чернобыльской катастрофе и Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф.