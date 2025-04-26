У цей день наші предки починали сіяти квасолю і горох. Про заборони й прикмети на 26 квітня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті священномученика Василія, єпископа Амасійського

Він жив на початку IV століття в місті Амасії. Чоловік сповідував християнство та підтримував вірян, яких переслідували язичники за часів правління римського імператора Лікінія. Якось правителю сподобалася служниця, на ім'я Глафіра. Дівчина розповіла про це дружині імператора та попросила захисту. Цариця допомогла втекти Глафірі, сказавши Лікінію, що служниця відійшла у вічність. Через деякий час дівчина вирушила в Амасію, де зустріла святого Василія. Тоді чоловік займався будівництвом храму, кошти на який дала цариця на прохання Глафіри. Однак про це дізнався імператор, тому наказав схопити Василія та кинути його у в'язницю. Святого стратили за відданість Сину Божому.

Що не можна робити

Не слід лихословити та конфліктувати.

Не можна влаштовувати генеральне прибирання в оселі, бо тоді "змиєте" щастя і добробут.

Не варто робити пропозицію руки та серця.

Не рекомендується сваритися або сперечатися з рідними.

Народні прикмети

Якщо надворі холодно, то очікуйте морозної погоди цього тижня.

Якщо почуєте зозулю, то незабаром потеплішає.

Якщо побачите зграю ластівок, то цьогоріч буде щедрий врожай.

Якщо на небі погано видно зорі, то травень буде холодним.

Що ще відзначають

Міжнародний день пам'яті Чорнобиля. 26 квітня 1986 року сталася найбільша техногенна катастрофа XX століття – вибух четвертого реактора Чорнобильської атомної електростанції. У грудні 2016 року Генеральна Асамблея ООН визнала цей день Міжнародним днем пам'яті про Чорнобильську катастрофу та Міжнародним днем пам'яті жертв радіаційних аварій та катастроф.