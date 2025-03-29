В этот день наши предки гуляли в лесу и собирали березовый сок. О запретах и приметах на 29 марта – рассказывает LifeStyle24 со ссылкой на Православный церковный календарь.

Интересно Календарь религиозных праздников на март 2025 года: что будут отмечать украинцы

День памяти священномученика Марка, епископа Арефусийского

Он стал епископом Арефусийским во времена правления императора Константина Великого. Марку приказали бороться с идолопоклонством, поэтому мужчина разрушал языческие храмы, а на их месте строил христианские. Однако впоследствии власть перешла в руки правителя Юлиана Отступника, который начал восстанавливать язычество на землях. Узнав о деятельности Марка, император сказал разыскать его и схватить. Сначала святому удалось убежать, но через некоторое время он добровольно ушел к язычникам, поскольку узнал о мучениях других христиан. Епископ Арефусийский подвергся страшным пыткам, но не отрекся от христианства. Впоследствии Марка отпустили, а некоторые язычники даже обратились к вере после этого. По преданию, в 364 году святой отошел в вечность.

Что нельзя делать

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом.

Нельзя шить, вышивать и вязать, потому что существует высокий риск сократить продолжительность жизни своим родным.

Не стоит брать острые предметы в руки.

Не рекомендуется развлекаться и веселиться.

Народные приметы

Если на улице солнечно и тепло, то такой и будет весна.

Если услышите грозу, то в этом году будет хороший урожай.

Если сегодня пойдет дождь, то такая погода продлится всю весну.

Если небо пасмурное, то в этом году будет неурожай.

Что еще отмечают

Всемирный день фортепиано. Его ежегодно отмечают 29 марта по инициативе немецкого композитора Нильса Фрама. Он решил создать этот праздник, чтобы популяризировать фортепиано среди людей и повысить осведомленность общества о важной роли этого инструмента в музыке.

О других праздниках, что будут в марте 2025 года – читайте далее в материале.