У цей день наші предки гуляли в лісі та збирали березовий сік. Про заборони й прикмети на 29 березня – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Православний церковний календар.

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День пам'яті священномученика Марка, єпископа Арефусійського

Він став єпископом Арефусійським за часів правління імператора Костянтина Великого. Маркові наказали боротися з ідолопоклонством, тому чоловік руйнував язичницькі храми, а на їх місці будував християнські. Однак згодом влада перейшла до рук правителя Юліана Відступника, який почав відновлювати язичництво на землях. Дізнавшись про діяльність Марка, імператор сказав розшукати його та схопити. Спершу святому вдалося втекти, але через деякий час він добровільно пішов до язичників, оскільки дізнався про муки інших християн. Єпископ Арефусійський зазнав страшних тортур, але не зрікся християнства. Згодом Марка відпустили, а деякі язичники навіть навернулися до віри після цього. За переказами, у 364 році святий відійшов у вічність.

Що не можна робити

Не слід займатися важкою фізичною працею.

Не можна шити, вишивати та в'язати, бо існує високий ризик скоротити тривалість життя своїм рідним.

Не варто брати гострі предмети в руки.

Не рекомендується розважатися та веселитися.

Народні прикмети

Якщо надворі сонячно та тепло, то такою і буде весна.

Якщо почуєте грозу, то цьогоріч буде гарний врожай.

Якщо сьогодні піде дощ, то така погода триватиме всю весну.

Якщо небо похмуре, то у цьому році буде неврожай.

Що ще відзначають

Всесвітній день фортепіано. Його щорічно відзначають 29 березня за ініціативою німецького композитора Нільса Фрама. Він вирішив створити це свято, щоб популяризувати фортепіано серед людей та підвищити обізнаність суспільства щодо важливої ролі цього інструмента в музиці.

Про інші свята, що будуть в березні 2025 року – читайте далі в матеріалі.