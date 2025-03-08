Какой церковный праздник в субботу, 8 марта: почему сегодня нельзя отправляться в дальнюю поездку
8 марта верующие чтят память преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского. Его уважали в народе, ведь он помогал бедным и нуждающимся.
В этот день наши предки собирали веточки вербы. О запретах и приметах на 8 марта – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Тернопольскую епархию Православной церкви Украины.
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День памяти преподобного Феофилакта, епископа Никомидийского
Он жил в Константинополе в VIII веке. Мужчина учился у патриарха Тарасия, который был первым советником царя. Как-то Феофилакт и святой Михаил отправились в монастырь, что располагался у Черного моря. Они получили дар чудотворения и стали епископами. Феофилакт преданно служил Богу, строил много храмов и больниц. Кроме этого, святой никогда не отказывал в помощи нуждающимся, поэтому всегда раздавал милостыню. Однако к власти пришел император Лев V Армянин. Епископ напророчил ему скорую смерть, что очень разозлило царя. Император приказал схватить Феофилакта и отправить его в крепость Стровиль. Там мужчина провел 30 лет, пока не умер.
Что нельзя делать
- Не стоит сквернословить и конфликтовать.
- Нельзя занимать или брать деньги в долг.
- Не рекомендуется начинать новые дела.
- Не следует отправляться в дальнюю поездку, потому что она принесет неудачи.
Народные приметы
- Если на улице туманно, то ожидайте холодов.
- Если увидите жаворонков, то весна будет теплой.
- Если сегодня тепло, то такой же будет погода и летом.
- Если на небе хорошо видны звезды, то в этом году будет хороший урожай.
Что еще отмечают
Международный женский день. В конце XIX века женщины в Нью-Йорке проводили демонстрации, поскольку стремились бороться за равные права. Девушки хотели иметь возможность голосовать на выборах и получать такую же заработную плату как мужчины. В 1977 году ООН установила Международный женский день, но Советский Союз продвигал совсем другие нарративы. Так, в СССР 8 марта стало "праздником весны и женской красоты". Впрочем, в современном мире украинцы отказываются от советских обычаев и вспоминают о необходимости борьбы женщин за гендерное равенство.