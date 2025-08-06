Праздник Преображения Господня посвящен событию, которое описали в трех Евангелиях. Речь о том, когда Иисус Христос взял трех апостолов на гору Фавор, где преобразился. LifeStyle24 расскажет, чего стоит избегать в важный христианский праздник.

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Что нельзя делать в Преображение Господне?

Верующим в день Преображения Господня лучше воздержаться от тяжелой физической работы. В частности, уборки, работы в саду и на огороде, строительства. Также не стоит шить, вязать и вышивать.

Как и в другие дни, христианам нельзя конфликтовать, ругаться и ссориться с родными и близкими людьми. Не стоит обижать людей, сплетничать и завидовать.

Считалось, что в этот день нельзя убивать насекомых. Существовало поверье: если муха дважды сядет на руку, то это хороший знак.

Поскольку продолжается Успенский пост, нельзя устраивать свадьбы или громкие гуляния, развлекаться и веселиться. Также следует ограничить себя в еде: нельзя употреблять мясо, молочные продукты, яйца.

Что стоит делать в этот праздник?

В день Преображения Господня (Яблочный Спас) христиане идут в храм и освящают свежие фрукты – яблоки, груши, сливы, виноград, персики. Также можно освящать мед, мак и лекарственные цветы.

После службы принято приглашать гостей и угощать их освященными яблоками и выпечкой. Фруктами делились с родными и друзьями.