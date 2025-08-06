Свято Преображення Господнього присвячене події, яку описали у трьох Євангеліях. Мова про те, коли Ісус Христос взяв трьох апостолів на гору Фавор, де преобразився. LifeStyle24 розповість, чого варто уникати у важливе християнське свято.

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Що не можна робити у Преображення Господнє?

Вірянам у день Преображення Господнього краще утриматися від важкої фізичної роботи. Зокрема, прибирання, праці у саду й на городі, будівництва. Також не варто шити, в'язати й вишивати.

Як і в інші дні, християнам не можна конфліктувати, лаятися та сваритися з рідними й близькими людьми. Не варто ображати людей, пліткувати й заздрити.

Вважалось, що в цей день не можна вбивати комах. Існувало повір'я: якщо муха двічі сяде на руку, то це добрий знак.

Оскільки триває Успенський піст, не можна влаштовувати весілля чи гучні гуляння, розважатись і веселитися. Також слід обмежити себе в їжі: не можна вживати м'ясо, молочні продукти, яйця.

Що варто робити у це свято?

У день Преображення Господнього (Яблучний Спас) християни йдуть до храму та освячують свіжі фрукти – яблука, груші, сливи, виноград, персики. Також можна освячувати мед, мак і лікарські квіти.

Після служби заведено запрошувати гостей та пригощати їх освяченими яблуками й випічкою. Фруктами ділилися з рідними та друзями.