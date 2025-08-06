LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Преображением Господним в картинках, прозе и стихах. Подарите положительные эмоции своим родным и близким в этот светлый праздник.

Не пропустите Приближается Преображение Господне 2025: важные традиции и запреты праздника

Преображение Господне 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?

Преображення Господнє настає

І кожен привітання нині шле!

Нехай вам завжди у долі вистачає,

Нехай краще вас тільки у житті чекає!

Хай радість буде в серці неодмінно,

Щоб ви могли на Бога сподіватися!

Нехай буде віра в домі неодмінно,

Щоб молитви до Бога направляти!

Смирення більше вам бажаю

Терпіння великого на роки.

З Преображенням вас щедро вітаю!

Нехай обходить завжди стороною біда!

***

Побажати хочу для вас славно

У свято прекрасне це православне,

Щоб на честь Преображення Господнього

Молилися трепетно сьогодні!

Давайте Бога нашого прославимо

І всі молитви для нього направимо!

Вшануємо його віршами,

Щоб милостивий він був з нами!

Поздравления с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

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В день Преображения Господня примите поздравления и пожелания, в первую очередь, мира. Также желаю добра, достатка и согласия вам и вашей семье!



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Поздравляю с Преображением Господним! Пусть будут успехи в жизни, семейное тепло, спокойствие в семье и в государстве. Желаю, чтобы судьба всегда улыбалась, а в нашей Украине воцарился мир.

Поздравление с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

***

Преображення Господнє

Відкриє світло нехай вам сьогодні,

Заповнить душу теплотою

Так вас обдарує добротою.

Радійте, моліться Богу,

Відкрийте вірі ви дорогу.

Комфорт душевний збережіть,

Впевнено до мрії йдіть!

***

Щастя яблуком налитим

Впаде сьогодні у долоні,

Від душі вітаю всіх вас

З Преображенням Господнім.

З яблуком солодким, з медом

День бажаю вам зустріти

Подумки звернуть до Бога,

Адже ми для нього – діти.

Поздравление с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24

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Поздравляю с Преображением Господним! Пусть жизнь твоя будет замечательной, ароматной, красочной, как пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждое мгновение превращать в счастливый миг, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом, попадать "в яблочко". Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.

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Поздравляю с праздником Преображения Господня и желаю смотреть с доброй надеждой в каждое "завтра" и с теплой улыбкой встречать каждое "сегодня". Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и благу, пусть сердце твое искренне любит и верит только в доброе.