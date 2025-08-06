LifeStyle24 подготовил теплые поздравления с Преображением Господним в картинках, прозе и стихах. Подарите положительные эмоции своим родным и близким в этот светлый праздник.
Не пропустите Приближается Преображение Господне 2025: важные традиции и запреты праздника
Преображение Господне 2025: как поздравить в картинках, прозе и стихах?
Преображення Господнє настає
І кожен привітання нині шле!
Нехай вам завжди у долі вистачає,
Нехай краще вас тільки у житті чекає!
Хай радість буде в серці неодмінно,
Щоб ви могли на Бога сподіватися!
Нехай буде віра в домі неодмінно,
Щоб молитви до Бога направляти!
Смирення більше вам бажаю
Терпіння великого на роки.
З Преображенням вас щедро вітаю!
Нехай обходить завжди стороною біда!
***
Побажати хочу для вас славно
У свято прекрасне це православне,
Щоб на честь Преображення Господнього
Молилися трепетно сьогодні!
Давайте Бога нашого прославимо
І всі молитви для нього направимо!
Вшануємо його віршами,
Щоб милостивий він був з нами!
Поздравления с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24
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В день Преображения Господня примите поздравления и пожелания, в первую очередь, мира. Также желаю добра, достатка и согласия вам и вашей семье!
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Поздравляю с Преображением Господним! Пусть будут успехи в жизни, семейное тепло, спокойствие в семье и в государстве. Желаю, чтобы судьба всегда улыбалась, а в нашей Украине воцарился мир.
Поздравление с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Преображення Господнє
Відкриє світло нехай вам сьогодні,
Заповнить душу теплотою
Так вас обдарує добротою.
Радійте, моліться Богу,
Відкрийте вірі ви дорогу.
Комфорт душевний збережіть,
Впевнено до мрії йдіть!
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Щастя яблуком налитим
Впаде сьогодні у долоні,
Від душі вітаю всіх вас
З Преображенням Господнім.
З яблуком солодким, з медом
День бажаю вам зустріти
Подумки звернуть до Бога,
Адже ми для нього – діти.
Поздравление с Преображением Господним 2025 / Коллаж LifeStyle24
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Поздравляю с Преображением Господним! Пусть жизнь твоя будет замечательной, ароматной, красочной, как пышный яблоневый сад. Желаю каждый день встречать с радостью, каждое мгновение превращать в счастливый миг, каждую цель достигать легко и быстро, одним словом, попадать "в яблочко". Здоровья, сил, благополучия и самой крепкой веры.
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Поздравляю с праздником Преображения Господня и желаю смотреть с доброй надеждой в каждое "завтра" и с теплой улыбкой встречать каждое "сегодня". Пусть жизнь будет счастливой рекой у берегов радости и благу, пусть сердце твое искренне любит и верит только в доброе.