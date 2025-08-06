LifeStyle24 підготував теплі привітання з Преображенням Господнім у картинках, прозі й віршах. Подаруйте позитивні емоції своїм рідним і близьким у це світле свято.
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Преображення Господнє 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Преображення Господнє настає
І кожен привітання нині шле!
Нехай вам завжди у долі вистачає,
Нехай краще вас тільки у житті чекає!
Хай радість буде в серці неодмінно,
Щоб ви могли на Бога сподіватися!
Нехай буде віра в домі неодмінно,
Щоб молитви до Бога направляти!
Смирення більше вам бажаю
Терпіння великого на роки.
З Преображенням вас щедро вітаю!
Нехай обходить завжди стороною біда!
***
Побажати хочу для вас славно
У свято прекрасне це православне,
Щоб на честь Преображення Господнього
Молилися трепетно сьогодні!
Давайте Бога нашого прославимо
І всі молитви для нього направимо!
Вшануємо його віршами,
Щоб милостивий він був з нами!
Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24
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У день Преображення Господнього прийміть привітання та побажання, в першу чергу, миру. Також бажаю добра, достатку і злагоди вам і вашій родині!
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Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай будуть успіхи в житті, родинне тепло, спокій в сім'ї та в державі. Бажаю, щоб доля завжди посміхалася, а в нашій Україні запанував мир.
Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24
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Преображення Господнє
Відкриє світло нехай вам сьогодні,
Заповнить душу теплотою
Так вас обдарує добротою.
Радійте, моліться Богу,
Відкрийте вірі ви дорогу.
Комфорт душевний збережіть,
Впевнено до мрії йдіть!
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Щастя яблуком налитим
Впаде сьогодні у долоні,
Від душі вітаю всіх вас
З Преображенням Господнім.
З яблуком солодким, з медом
День бажаю вам зустріти
Подумки звернуть до Бога,
Адже ми для нього – діти.
Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24
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Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, наче пишний яблуневий сад. Бажаю щодня зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати на щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, потрапляти "в яблучко". Здоров'я, сил, добробуту і найміцнішої віри.
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Вітаю зі святом Преображення Господнього і бажаю дивитися з доброю надією в кожне "завтра" і з теплою усмішкою зустрічати кожне "сьогодні". Нехай життя буде щасливою рікою біля берегів радості та благу, нехай серце твоє щиро любить і вірить тільки в добре.