LifeStyle24 підготував теплі привітання з Преображенням Господнім у картинках, прозі й віршах. Подаруйте позитивні емоції своїм рідним і близьким у це світле свято.

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Преображення Господнє 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?

Преображення Господнє настає

І кожен привітання нині шле!

Нехай вам завжди у долі вистачає,

Нехай краще вас тільки у житті чекає!

Хай радість буде в серці неодмінно,

Щоб ви могли на Бога сподіватися!

Нехай буде віра в домі неодмінно,

Щоб молитви до Бога направляти!

Смирення більше вам бажаю

Терпіння великого на роки.

З Преображенням вас щедро вітаю!

Нехай обходить завжди стороною біда!

***

Побажати хочу для вас славно

У свято прекрасне це православне,

Щоб на честь Преображення Господнього

Молилися трепетно сьогодні!

Давайте Бога нашого прославимо

І всі молитви для нього направимо!

Вшануємо його віршами,

Щоб милостивий він був з нами!

Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

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У день Преображення Господнього прийміть привітання та побажання, в першу чергу, миру. Також бажаю добра, достатку і злагоди вам і вашій родині!



***

Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай будуть успіхи в житті, родинне тепло, спокій в сім'ї та в державі. Бажаю, щоб доля завжди посміхалася, а в нашій Україні запанував мир.

Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Преображення Господнє

Відкриє світло нехай вам сьогодні,

Заповнить душу теплотою

Так вас обдарує добротою.

Радійте, моліться Богу,

Відкрийте вірі ви дорогу.

Комфорт душевний збережіть,

Впевнено до мрії йдіть!

***

Щастя яблуком налитим

Впаде сьогодні у долоні,

Від душі вітаю всіх вас

З Преображенням Господнім.

З яблуком солодким, з медом

День бажаю вам зустріти

Подумки звернуть до Бога,

Адже ми для нього – діти.

Привітання з Преображенням Господнім 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю з Преображенням Господнім! Нехай життя твоє буде чудовим, ароматним, барвистим, наче пишний яблуневий сад. Бажаю щодня зустрічати з радістю, кожну мить перетворювати на щасливу мить, кожну мету досягати легко і швидко, одним словом, потрапляти "в яблучко". Здоров'я, сил, добробуту і найміцнішої віри.

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Вітаю зі святом Преображення Господнього і бажаю дивитися з доброю надією в кожне "завтра" і з теплою усмішкою зустрічати кожне "сьогодні". Нехай життя буде щасливою рікою біля берегів радості та благу, нехай серце твоє щиро любить і вірить тільки в добре.