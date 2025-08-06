LifeStyle24 собрал молитвы, которые обязательно надо прочитать на Яблочный Спас. Важно делать это искренне, и тогда все желания будут услышаны.

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Какие молитвы надо прочитать на Яблочный Спас 2025?

Владыка Христос Боже, Ты Своими страстями мои страдания исцелил и ранами Твоими мои раны вылечил. Даруй мне, что много против Тебя согрешил, слезы раскаяния, покаяния и обращения. Смешай мое тело с благоуханием животворящего Тела Твоего и наслади душу мою Твоей честной кровью от горечи, которой напоил меня враг.

Подними к Тебе мое сердце и ум, которые склонились на дно, и выведи от пропасти погибельной, ибо не имею покаяния, не имею умиления, не имею слез утешения, которые возносят детей к их наследству. Сердце затвердело и отуманился ум мой в житейских страстях, поэтому не могу созерцать Тебя в немощи моей, не могу согреться слезами любви к Тебе.

Но Владыка Господи Иисусе Христе, сокровище доброты и благодатей, даруй мне всецелое и правдивое покаяние и смирение и сердце ревностное, чтобы найти Тебя. Даруй мне благодать Твою и восстанови во мне образ Твой и постоянное осуществление меня Твоим Святым Духом. И хотя я оставил Тебя – не оставь Ты меня. Выйди, чтобы снова найти меня, верни на пастбище Твое и зачисли меня к овцам избранного Твоего стада. Накорми меня с ними пищей Твоего животворящего и вечного Слова и Божественных Твоих Таинств, – по моим мольбам и молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых Твоих. Аминь.

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Всемогущий Боже, Ты, преобразившийся перед апостолами на горе Фавор, дай мне дар здоровья и силы. Проникни своей благодатью в каждую клетку моего тела, исцели мои недуги и покажи Свою милость. Пусть преображение Твое будет для меня знаком духовного и физического возрождения. Аминь.

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Преобразился Ты на горе Фавор, Христе Боже, показав ученикам Твоим славу Твою, сколько им можно было. Да воссияет и нам, грешным, свет Твой извечный. Молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе. Аминь.

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Боже, Ты в славном преображении Твоего Единородного Сына подтвердил тайну веры свидетельством Отцов и чудесно явил славу, которая ждет Твоих усыновленных детей. Позволь нам, слугам Твоим, слушая голос Твоего любимого Сына, стать Его сонаследниками. Который с Тобой живет и царствует в единстве Святого Духа, Бог, во веки веков. Аминь.

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Господи, ставлю перед Тобой все свои страхи и заботы. В день Преображения Твоего, окутай меня своей защитной рукой. Отгони врагов и опасности от меня и родных моих, надели меня своей силой и верой, чтобы я мог чувствовать Твой покров даже в самых темных моментах. Аминь.