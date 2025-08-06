LifeStyle24 зібрав молитви, які обов'язково треба прочитати на Яблучний Спас. Важливо робити це щиро, і тоді всі бажання будуть почуті.

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Які молитви треба прочитати на Яблучний Спас 2025?

Владико Христе Боже, Ти Своїми страстями мої страждання зцілив і ранами Твоїми мої рани вилікував. Даруй мені, що багато проти Тебе згрішив, сльози каяття, покути й навернення. Змішай моє тіло із пахощами животворного Тіла Твого і насолоди душу мою Твоєю чесною кров'ю від гіркоти, якою напоїв мене ворог.

Піднеси до Тебе моє серце і розум, які схилилися додолу, і виведи від прірви погибельної, бо не маю покаяння, не маю зворушення, не маю сліз потіхи, які підносять дітей до їхнього спадкоємства. Серце затверділо й отуманився розум мій у житейських пристрастях, тож не можу споглянути на Тебе у немочі моїй, не можу зігрітися сльозами любові до Тебе.

Але Владико Господи Ісусе Христе, скарбе доброти й благодатей, даруй мені всеціле й правдиве покаяння і смирення та серце ревне, щоб знайти Тебе. Даруй мені благодать Твою і віднови в мені образ Твій та повсякчасне провадження мене Твоїм Святим Духом. І хоч я залишив Тебе – не залиши Ти мене. Вийди, щоб знову знайти мене, поверни на пасовисько Твоє і залічи мене до овець вибраного Твого стада. Нагодуй мене з ними поживою Твого животворного й вічного Слова і Божественних Твоїх Таїнств, – за моїми благаннями й молитвами Пречистої Твоєї Матері й всіх святих Твоїх. Амінь.

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Всемогутній Боже, Ти, що преобразився перед апостолами на горі Фавор, дай мені дар здоров'я та сили. Проникни своєю благодаттю у кожну клітину мого тіла, зціли мої недуги та покажи Свою милість. Нехай преображення Твоє буде для мене знаком духовного та фізичного відродження. Амінь.

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Преобразився Ти на горі Фавор, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою, скільки їм можна було. Нехай засяє і нам, грішним, світло Твоє споконвічне. Молитвами Богородиці, Світлодавче, слава Тобі. Амінь.

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Боже, Ти в славному преображенні Твого Єдинородного Сина підтвердив тайну віри свідченням Отців і чудесно явив славу, яка чекає Твоїх усиновлених дітей. Дозволь нам, слугам Твоїм, слухаючи голос Твого улюбленого Сина, стати Його співспадкоємцями. Котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог, на віки вічні. Амінь.

***

Господи, ставлю перед Тобою всі свої страхи та турботи. В день Преображення Твого, огорни мене своєю захисною рукою. Віджени ворогів та небезпеки від мене і рідних моїх, наділи мене своєю силою та вірою, щоб я міг відчувати Твій покров навіть у найтемніших моментах. Амінь.