Так, ограничения касаются не только питания, но и поведения. Что нельзя делать на Страстной неделе – рассказывает LifeStyle24.

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Что нельзя делать за неделю до Пасхи

В это время верующим не рекомендуется пренебрегать правилами поста. Так, христианам не стоит употреблять продукты животного происхождения, в частности мясо, молоко и яйца. Также людям не следует устраивать громкие празднования, веселиться, развлекаться, ведь эта неделя посвящена последним дням земной жизни Иисуса Христа.

В то же время запрещено ссориться и спорить с родными и близкими. Кроме этого, следует избегать зависти, сплетен и лжи, а вместо этого – стремиться к духовному очищению. Важно добавить, что верующим не рекомендуется заниматься тяжелым физическим трудом и телесными утехами. Лучше сосредоточиться на общении с Богом и молитве.

К тому же христианам не стоит отказывать в помощи нуждающимся и употреблять алкогольные напитки. Также людям рекомендуется избавиться от вредных привычек и зависимостей.

Что нельзя делать в Страстную неделю / Фото Freepik

Что можно делать в Страстную неделю

В течение недели верующие должны молиться и соблюдать пост. В то же время христианам не следует забывать ходить в церковь и исповедоваться, в частности в Великую среду.

В Чистый четверг принято причащаться, заниматься уборкой в доме, выпекать куличи и красить яйца. Важно отметить, что подготовку к Пасхе стоит завершить в Великую субботу, потому что в воскресенье ничего нельзя делать.