Так, обмеження стосуються не лише харчування, але й поведінки. Що не можна робити на Страсному тижні – розповідає LifeStyle24.

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Що не можна робити за тиждень до Великодня

У цей час вірянам не рекомендується нехтувати правилами посту. Так, християнам не варто вживати продукти тваринного походження, зокрема м'ясо, молоко та яйця. Також людям не слід влаштовувати гучні святкування, веселитися, розважатися, адже цей тиждень присвячений останнім дням земного життя Ісуса Христа.

Водночас заборонено сваритися та сперечатися з рідними й близькими. Крім цього, слід уникати заздрощів, пліток та брехні, а натомість – прагнути до духовного очищення. Важливо додати, що вірянам не рекомендується займатися важкою фізичною працею та тілесними втіхами. Краще зосередитися на спілкуванні з Богом і молитві.

До того ж християнам не варто відмовляти в допомозі нужденним та вживати алкогольні напої. Також людям рекомендується позбутися шкідливих звичок та залежностей.

Що не можна робити у Страсний тиждень / Фото Freepik

Що можна робити у Страсний тиждень

Протягом тижня віряни мають молитися та дотримуватися посту. Водночас християнам не слід забувати ходити до церкви та сповідатися, зокрема у Велику середу.

У Чистий четвер заведено причащатися, займатися прибиранням в оселі, випікати паски та фарбувати яйця. Важливо зазначити, що підготовку до Великодня варто завершити у Велику суботу, бо в неділю нічого не можна робити.