LifeStyle24 собрал молитвы, которые обязательно надо прочитать на Успение святой Анны. Христиане могут молиться не только в храме, но и дома. Важно делать это искренне, и тогда все желания будут услышаны.

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Какие молитвы надо прочитать в День Успения святой Анны 2025?

О, славная святая Анна, Ты полна сострадания к тем, призывающим Тебя, и полна любви к тем, страдающим... Подавленная бременем моих бед, я паду к ногам Твоим стол и покорно умоляю: возьми под Твою особую опеку мое намерение, которое я ныне подаю Тебе (Просить). Пожалуйста, представь его Твоей Дочери, Пречистой Деве Марии, и помести его перед Троном Иисуса, чтобы Он довел это намерение до счастливого завершения. Но прежде всего достань для меня милость когда-то увидеть Его вечность вместе с Тобой и Марией, и со всеми Святыми. Аминь.

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С сердцем, полным искреннего уважения, припадаю перед Тобой, блаженная святая Анна! Ты – это привилегированное и особенно любимое создание, которое своими чрезвычайными добродетелями и святостью заслужило себе у Бога на высшую милость: дать жизнь сокровищнице всех милостей, той блаженной между женщинами, Матери Воплощенного Слова, Пресвятой Деве Марии. Прошу Тебя, милостивая Святая, возведи принять меня в число Твоих праведных слуг. Обещаю Тебе, всю мою жизнь верно Тебе почитать. Возьми меня под Свою могучую опеку и выпроси мне у Бога милость, чтобы я заботилась за те добродетели, которыми Ты так щедро была украшена. Выпроси мне, чтобы я познала свои грехи и правдиво жалела о них, живо любила Иисуса и Марию и верно и постоянно исполняла обязанности своего состояния. Избавь меня от всех опасностей этой жизни и приди ко мне с помощью в час моей смерти, чтобы я спалась и добралась до неба и там вместе с Тобой, самая счастливая Мать, величала и восхваляла Божье Слово, ставшее человеком в лоне Твоей Пресвятой Дочери, Девы Марии. Аминь.

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Преславная мать Анна, Всевышний Господь сделал тебя защитницей и заступницей всех беременных. Ревностно прошу тебя, благослови меня и дитя мое, которое я ношу под сердцем, и пусть одарит его Господь благими задатками. Осознавая, что уже теперь, перед родами, я отвечаю за мое дитя, умоляю Тебя о помощи. Выпроси для меня благочестивую жизнь, святую молитву и благочестивые мысли. Святая мать Анна, помоги мне в трудное время моих родов. Дай мне тогда крепкое терпение и жертвенную любовь к Богу. И пусть вскоре станет дитя мое дитям Божьим через святое Крещение, а через доброе воспитание – верным дитям Святой Церкви Господа. Святая мать Анна, на тебя полагаюсь. Аминь.