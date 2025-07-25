LifeStyle24 зібрав молитви, які обов'язково треба прочитати на Успіння святої Анни. Християни можуть молитися не лише у храмі, але й вдома. Важливо робити це щиро, і тоді всі бажання будуть почуті.

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Які молитви треба прочитати в День Успіння святої Анни 2025?

О, славна свята Анно! Ти сповнена співчуття до тих, що закликають Тебе, і повна любові до тих, що страждають... Придушена тягарем моїх бід, я впаду до ніг Твоїх стіл і покірно благаю: візьми під Твою особливу опіку мій намір, котрий я нині подаю Тобі (Просити). Будь ласка, представ його Твоїй Доні, Пречистій Діві Марії, і помісти його перед Троном Ісуса, щоб Він допровадив цей намір до щасливого завершення. Але передусім дістань для мене ласку колись побачити Його вічність разом з Тобою і Марією, і з усіма Святими. Амінь.

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Із серцем, повним найщирішої пошани, припадаю перед Тобою, блаженна свята Анно! Ти – це упривілейоване й особливо улюблене сотворіння, яке своїми надзвичайними чеснотами й святістю заслужило собі в Бога на найвищу ласку: дати життя скарбниці всіх ласк, тій блаженній між жінками, Матері Воплоченого Слова, Пресвятій Діві Марії. Прошу Тебе, наймилостивіша Свята, звели прийняти мене до числа Твоїх праведних слуг. Обіцяю Тобі, ціле моє життя вірно Тебе почитати. Візьми мене під Свою могутню опіку й випроси мені в Бога ласку, щоб я дбала за ті чесноти, якими Ти так щедро була прикрашена. Випроси мені, щоб я пізнала свої гріхи й правдиво жалувала за них, живо любив Ісуса й Марію та вірно й постійно сповняла обов’язки свого стану. Визволи мене з усіх небезпек цього життя й прийди до мене з поміччю в годині моєї смерті, щоб я спалася й дісталася до неба і там разом з Тобою, найщасливіша Мати, величала і вихваляла Боже Слово, що сталося чоловіком у лоні Твоєї Пресвятої Доні, Діви Марії. Амінь.

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Преславна мати Анно, Всевишній Господь зробив тебе захисницею і заступницею всіх вагітних. Ревно прошу тебе, поблагослови мене і дитя моє, яке я ношу під серцем, і нехай обдарує його Господь благими задатками. Усвідомлюючи, що вже тепер, перед пологами, я відповідаю за моє дитя, благаю Тебе про допомогу. Випроси для мене побожне життя, святу молитву і благочестиві думки. Свята мати Анно, допоможи мені у важкий час моїх пологів. Дай мені тоді міцне терпіння і жертовну любов до Бога. І нехай незабаром стане дитя моє дитям Божим через святе Хрещення, а через добре виховання – вірним дитям Святої Церкви Господа. Свята мати Анно, на тебе покладаюся. Амінь.