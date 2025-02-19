В течение 40 дней верующие придерживаются определенных ограничений в питании, воздерживаются от развлечений и уделяют больше внимания молитве. Когда начнется Великий пост 2025 в Украине – рассказывает 24 Канал.

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Какого числа начинается Великий пост 2025 в Украине

В 2025 году Великий пост начнется 3 марта и продлится до 19 апреля, субботы перед Пасхой. В этот период вспоминают как Иисус Христос в течение 40 дней постился в пустыне. Кроме этого, пост готовит верующих к празднованию Воскресения Господня. В течение первых 40 дней люди духовного очищаются и много молятся, не забывая придерживаться пищевых ограничений.

Так, христианам запрещено употреблять продукты животного происхождения, в частности мясные и молочные. В то же время верующим разрешается потреблять фрукты, овощи, сухофрукты, соленья, сушки, сухари и чай. Последнюю неделю перед Пасхой можно назвать самой строгой, ведь в этот период люди посвящают время воспоминаниям о страданиях и смерти Сына Божьего.

Когда будет Великий пост 2025 / Фото Freepik

Что нужно сделать до начала Великого поста

До начала Великого поста обязательно следует простить обиды и наладить отношения с теми людьми, с которыми вы находитесь в ссоре. Духовная подготовка считается важнейшей в это время, поэтому стоит посетить церковь, молиться и исповедоваться.

Кроме этого, христианам рекомендуется изменить рацион и подготовиться к ограничениям в питании. Для того чтобы переход не был слишком резким, следует постепенно уменьшить потребление мясных и молочных продуктов и заранее продумать новое меню. В Великий пост также надо избавиться от вредных привычек, в частности курения и чрезмерного употребления алкоголя.