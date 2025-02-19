Упродовж 40 днів віряни дотримуються певних обмежень у харчуванні, утримуються від розваг та приділяють більше уваги молитві. Коли розпочнеться Великий піст 2025 в Україні – розповідає 24 Канал.

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Якого числа починається Великий піст 2025 в Україні

У 2025 році Великий піст розпочнеться 3 березня і триватиме до 19 квітня, суботи перед Великоднем. У цей період згадують як Ісус Христос протягом 40 днів постився у пустелі. Крім цього, піст готує вірян до святкування Воскресіння Господнього. Упродовж перших 40 днів люди духовного очищаються та багато моляться, не забуваючи дотримуватися харчових обмежень.

Так, християнам заборонено вживати продукти тваринного походження, зокрема м'ясні та молочні. Водночас вірянам дозволяється споживати фрукти, овочі, сухофрукти, соління, сушки, сухарі та чай. Останній тиждень перед Великоднем можна назвати найсуворішим, адже в цей період люди присвячують час спогадам про страждання та смерть Сина Божого.

Коли буде Великий піст 2025 / Фото Freepik

Що треба зробити до початку Великого посту

До початку Великого посту обов'язково слід пробачити образи та налагодити стосунки з тими людьми, з якими ви перебуваєте у сварці. Духовна підготовка вважається найважливішою у цей час, тому варто відвідати церкву, молитися та сповідатися.

Крім цього, християнам рекомендується змінити раціон та підготуватися до обмежень у харчуванні. Для того, щоб перехід не був занадто різким, слід поступово зменшити споживання м'ясних та молочних продуктів і заздалегідь продумати нове меню. У Великий піст також треба позбавитися шкідливих звичок, зокрема куріння та надмірного вживання алкоголю.