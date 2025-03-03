В 2025 году Пасхальный пост начался 3 марта. Когда он завершится – рассказывает 24 Канал.

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Когда завершится Великий пост 2025 года

Обычно Великий пост состоит из двух основных частей. Первые сорок дней называются Четыредесятницей, которая в этом году длится от 3 марта до 13 апреля, Вербного воскресенья. Этот период символизирует сорокадневный пост Иисуса Христа в пустыне. После этого, с 14 по 19 апреля, наступает Страстная неделя – особенно строгий пост, поскольку верующие вспоминают страдания и смерть Сына Божьего, которого распяли на кресте на горе Голгофе.

Дата завершения Великого поста зависит от дня празднования Пасхи. В этом году Воскресение Господне приходится на 20 апреля. Поэтому Великий пост продлится до 19 апреля. В этот период действуют определенные ограничения, в частности запрет на веселье, развлечения и употребление мясных и молочных продуктов. В то же время христианам следует вести спокойный образ жизни, поститься и молиться в церкви.

Великий пост 2025 / Фото Freepik

В чем суть Великого поста

Четыредесятницу не стоит называть списком запретов, ведь это путь к духовному совершенствованию. Верующим важно научиться контролировать свои желания, очистить ум и сердце от злости, зависти и других греховных мыслей.

Напомним, что пост могут не соблюдать дети, пожилые и больные люди, которым ограничения в еде могут навредить. К тому же не следует поститься беременным, бездомным, людям, которые находятся в путешествии, и тем, кто занимается тяжелым физическим трудом.