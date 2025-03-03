У 2025 році Великодній піст розпочався 3 березня. Коли він завершиться – розповідає 24 Канал.

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Коли завершиться Великий піст 2025

Зазвичай Великий піст складається з двох основних частин. Перші сорок днів називаються Чотиридесятницею, яка цьогоріч триває від 3 березня до 13 квітня, Вербної неділі. Цей період символізує сорокаденний піст Ісуса Христа в пустелі. Після цього, з 14 по 19 квітня, настає Страсний тиждень – особливо суворий піст, оскільки віряни згадують страждання та смерть Сина Божого, якого розіп'яли на хресті на горі Голгофі.

Дата завершення Великого посту залежить від дня святкування Великодня. Цьогоріч Воскресіння Господнє припадає на 20 квітня. Тому Великий піст триватиме до 19 квітня. У цей період діють певні обмеження, зокрема заборона на веселощі, розваги та вживання м'ясних та молочних продуктів. Водночас християнам слід вести спокійний спосіб життя, постити й молитися в церкві.

Великий піст 2025 / Фото Freepik

У чому суть Великого посту

Чотиридесятницю не варто називати списком заборон, адже це шлях до духовного вдосконалення. Вірянам важливо навчитися контролювати свої бажання, очистити розум і серце від злості, заздрості та інших гріховних думок.

Нагадаємо, що посту можуть не дотримуватися діти, літні та хворі люди, яким обмеження в їжі можуть зашкодити. До того ж не слід постити вагітним, бездомним, людям, які перебувають у подорожі, та тим, хто займається важкою фізичною працею.