С годами этот день стал популярным среди владельцев животных, зоозащитников и просто любителей пушистиков. Так, во многих странах 8 августа проводят акции, благотворительные сборы в помощь бездомным животным и информируют о важности стерилизации и вакцинации четвероногих друзей, пишет LifeStyle24.

По случаю праздника наша редакция подготовила поздравления в картинках и прозе, которые вы можете отправить владельцам и любителям котов.

Всемирный день кошек 2025: как поздравить в картинках и прозе?

Поздравляю всех владельцев кошек с Днем кота, а их любимцам желаю вкусного корма, крепкого дневного сна, большого количества игрушек и много ласки от хозяев!

Поздравляю с Днем кошек, с праздником нежности, тепла и ласки от домашних любимцев. Желаю, чтобы эти замечательные существа всегда согревали нас своей любовью, чтобы все кошки и коты на планете жили достойной жизнью, а их мягкие лапки помогали расслабиться после тяжелого рабочего дня.

Поздравление со Всемирным днем кошек 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравляю со Всемирным днем кошек! Пусть пушистые любимцы всегда будут нам ласковыми друзьями, отрадой и успокоением. Милые усатые комочки несут в дом радость, счастье, приятные хлопоты. Пусть они всегда будут здоровы, игривы, послушны и вдохновляют своих владельцев!

Со Всемирным днем кошек! Пусть пушистые питомцы будут всегда ласковыми, нежными и милыми. Пусть они будут вашим успокоением и приносят счастье в дом. Желаю вашим пушистым комочкам здоровья, игривости, послушания.

Поздравление со Всемирным днем котов 2025 / Коллаж LifeStyle24

Поздравляю со Всемирным днем кошек и пожелать хочу, чтобы эти милые создания всегда оставались добрыми друзьями человека, даря свою поддержку, тепло и нежность. Пусть кошки всегда любят людей и окружают их любовью.

Поздравляю с Днем пушистых кошек! Пусть все кошки мира будут накормлены, согреты, и им будут покупать брендовые корма и лакомства. Радуйте своих любимцев, они наши друзья.

Поздравление со Всемирным днем кошек 2025 / Коллаж LifeStyle24

