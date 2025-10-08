Панас Мирний – видатний український письменник та автор першого соціально-психологічного роману в Україні. Його твори, зокрема "Хіба ревуть воли, як ясла повні?" та "Повія", правдиво відтворюють життя народу, розкривають соціальну несправедливість і глибину людських переживань.

Письменник присвятив своє життя служінню українській культурі й мові, залишивши вагомий слід у літературі XIX століття. Про справжнє прізвище Панаса Мирного – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Яке справжнє прізвище Панаса Мирного?

Справжнє прізвище Панаса Мирного – Рудченко. Воно має суфікс "-енко", який у давнину часто використовували для формування родових імен патронімічного типу. Тобто таких, що виникли від імені батька першого носія, як зазначив мовознавець Юліан Редько у своїй праці "Сучасні українські прізвища".

Водночас корінь "руд-" у слов'янських мовах пов'язаний зі словами "руда" або "рудий", які вказували на колір волосся, шкіри або пігментації. Саме тому прізвище Рудченко могло належати тим, хто був нащадком людей з рудим волоссям.

У сучасному світі відомо про 1884 власники такого родового імені в Україні. Переважна більшість людей з прізвищем Рудченко живе на Київщині та Полтавщині.

