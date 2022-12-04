Росія працюватиме в нуль, у Кремлі вже нервують, – Жданов про стелю цін на російську нафту

Із лімітом ціни на російську нафту, встановленим Євросоюзом, Росія працюватиме в нуль через високу собівартість свого видобутку. Однак Кремль, як завжди, уже встиг всім пригрозити.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, передає 24 канал. Він пояснив, що собівартість заполярної російської нафти, яку видобувають в Уренгої, сягає 35 - 45 доларів за барель. Якщо додати до цього транзит нафти, то жодного прибутку Росія не матиме.

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Жданов додав, що Москва пригрозила не продавати свою нафту тим країнам, які підтримають запровадження цінової стелі. І тут виникає дисонанс.

Росія погрожує всім

Адже, як відзначив Жданов, з одного боку, Росія виставляє умови за виведення своїх військ із Запорізької атомної електростанції. За це Москва вимагає гарантувати прокачування російської нафти нафтопроводом "Дружба" до Європейського Союзу.

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А іншого боку, Кремль погрожує не продавати нафту тим країнам, які запровадять ліміт на ціну російської нафти, додав військовий експерт.

Так, зачекайте, то навіщо вам тоді нафтопровід "Дружба", навіщо вам гарантії прокачування нафти, якщо ви принципово не продаватимете Європі нафту,

– сказав Жданов.

Він впевнений, що Європейський союз проголосує за рішення щодо російської нафти та ухвалить такі обмеження.

Москва вже починає кидатися, вони не розуміють, що робить права рука і що робить ліва, хто куди йде і хто що робить,

– відзначив військовий експерт.

За даними Жданова, Росія планує продавати нафту в обхід усім санкціям. Для цього Москва купує танкери.

Кремль купує танкери для нафти

Як розповів Жданов, Кремль замовив для покупки приблизно 190 танкерів різної ємності. За допомогою такого танкерного флоту вони збираються обходити санкції та продавати нафту трьом основним споживачам – Туреччині, Китаю та Індії.

Що вони роблять? Вони завантажують нафту в танкер, виходять у нейтральні води, здійснюють перекачування на інший танкер. А на іншому танкері ця нафта оформляється під документами третьої країни і її спокійно далі транспортують,

– розповів Жданов.

На його думку, у такий спосіб Росія збирається всіх обманути.

Вони ж думають, що вони найрозумніші у цьому питанні,

– відзначив Жданов.

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