Россия будет работать в ноль, в Кремле уже нервничают, – Жданов о потолке цен на российскую нефть

С лимитом цены на российскую нефть, установленным Евросоюзом, Россия будет работать в ноль из-за высокой себестоимости своей добычи. Однако Кремль, как всегда, уже успел всем пригрозить.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, передает 24 канал. Он объяснил, что себестоимость добываемой в Уренгое заполярной российской нефти достигает 35 – 45 долларов за баррель. Если добавить к этому транзит нефти, то никакой прибыли у России не будет.

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Жданов добавил, что Москва пригрозила не продавать свою нефть тем странам, которые поддержат введение ценового потолка. И здесь возникает диссонанс.

Россия угрожает всем

Ведь, как отметил Жданов, с одной стороны, Россия выставляет условия за вывод своих войск из Запорожской атомной электростанции. За это Москва требует гарантировать прокачку российской нефти по нефтепроводу "Дружба" в Европейский Союз.

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А с другой стороны, Кремль грозится не продавать нефть тем странам, которые введут лимит на цену российской нефти, добавил военный эксперт.

Подождите, зачем вам тогда нефтепровод "Дружба", зачем вам гарантии прокачки нефти, если вы принципиально не будете продавать Европе нефть,

– сказал Жданов.

Он уверен, что Европейский союз проголосует за решение по российской нефти и примет такие ограничения.

Москва уже начинает бросаться, они не понимают, что делает правая рука и что делает левая, кто куда идет и кто что делает,

– отметил военный эксперт.

По данным Жданова, Россия планирует продавать нефть в обход всем санкциям. Для этого Москва покупает танкеры.

Кремль покупает танкеры для нефти

Как рассказал Жданов, Кремль заказал для покупки примерно 190 танкеров разной емкости. С помощью такого танкерного флота они собираются обходить санкции и продавать нефть трем основным потребителям – Турции, Китаю и Индии.

Что они делают? Они загружают нефть в танкер, выходят в нейтральные воды, совершают перекачку на другой танкер. А на другом танкере эта нефть оформляется под документами третьей страны и ее спокойно дальше транспортируют.

– рассказал Жданов.

По его мнению, таким образом Россия собирается всех обмануть.

Они же думают, что они самые умные в этом вопросе,

– отметил Жданов.

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