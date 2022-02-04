Лише 2 "жовті" області, серйозні побічні ефекти "Супутник V": новини про коронавірус 4 лютого

В Україн дві області перебувають у червоній зоні, ще 20 областей та місто Київ – у помаранчевій зоні. У російської вакцини "Супутник V" знайшли нові серйозні побічні ефекти. Зеленський отримав результат тесту на коронавірус. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі 4 лютого.

Новини про коронавірус в Україні 4 лютого

Актуальна статистика захворювання: новий рекорд

Джерело: МОЗ

Станом на 4 лютого добовий приріст хворих на COVID-19 в Україні становить 43 778. Це найвищі показники з початку пандемії. Серед інфікованих 4 381 дитина та 873 медпрацівники. До лікарень потрапили 4 328 людей з вираженими симптомами COVID-19.

Увага Як уберегти сім'ю, якщо захворіли на коронавірус

Від ускладнень коронавірусу, на жаль, померли 174 пацієнти. Натомість видужали – 9 497 людей.

Коронавірус в областях: показники за добу

Київ – 2869;

Вінницька область – 1356;

Волинська область – 1034;

Дніпропетровська область – 2115;

Донецька область – 1799;

Житомирська область – 3310;

Закарпатська область – 882;

Запорізька область – 1060;

Івано-Франківська область – 1959;

Київська область – 1551;

Кіровоградська область – 331;

Луганська область – 805;

Львівська область – 3791 ;

; Миколаївська область – 921;

Одеська область – 4136;

Полтавська область – 1202;

Рівненська область – 2521;

Сумська область – 2073;

Тернопільська область – 1664;

Харківська область – 1789;

Херсонська область – 1058;

Хмельницька область – 2081;

Черкаська область – 1166;

Чернівецька область – 994;

Чернігівська область – 1311.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Охоплення тестуванням

За добу лабораторії провели 174 221 тест на визначення коронавірусної інфекції, зокрема методом ПЛР – 96 361, ІФА – 7229 досліджень та експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 70631.

Загальна статистика коронавірусу в Україні

Від початку пандемії COVID-19 в Україні зареєстрували 4 213 675 випадків захворювання. Станом на 4 лютого видужали 3 660 351 особа.

На жаль, жертвами коронавірусу стали 100 983 мешканців країни.

Вакцинація в Україні

Джерело: МОЗ

В Україні понад 15,4 мільйона людей вакцинувались проти коронавірусу. Кількість охочих отримати бустерне щеплення зросла. Впродовж доби 3 лютого щеплення проти коронавірусу отримали 75 304 людини. Першу дозу отримали 23 482 людини, другу дозу – 28 444 людини.

Актуально Понад 43 тисячі хворих на COVID-19 в Україні – це рекорд від початку пандемії

Крім того, додаткову дозу отримали 695 людей, бустерну дозу – 22 683 людини.

Щеплення проводили 987 мобільних бригад з імунізації 3 224 пункти щеплення та 426 центрів вакцинації населення.

Загальні темпи вакцинації проти COVID-19

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 15 420 207 людей:

отримали першу дозу – 15 420 205 людей,

отримали дві дози – 14 728 642 людини,

отримали додаткову дозу – 19 423 людини,

бустерну дозу – 421 057 людей.

У додатку Дія з'явилися COVID-сертифікати для щеплених бустером. Щоб його отримати, достатньо надіслати запит на порталі чи в застосунку. Термін дії сертифіката становить 270 днів з часу отримання бустерної дози.

Загалом проведено 30 589 327 щеплень.

Цікаво У МОЗ назвали вакцину, яка забезпечує один із найкращих захистів проти Омікрону

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 814 397,

Coronavac – 4 936 601,

AstraZeneca –1 636 272,

Moderna – 1 525 070,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Ефективність вакцин проти коронавірусу від різних виробників / Інфографіка 24 каналу

Зеленський отримав результат COVID-тесту

Перед тим, як зустрітись з президентом Туреччини, глава держави Володимир Зеленський робив тест на коронавірус. Його результат був негативним. Річ у тім, що напередодні очільник Офісу Президента Андрій Єрмак підчепив COVID-19.

В Україні оновили зони карантину

Джерело: МОЗ

У червоній епідеміологічній зоні карантину перебувають Івано-Франківська та Рівненська області.

Водночас під загрозою введення локдауну Вінницька, Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька області.

Кіровоградська та Полтавська області перебувають у жовтій зоні.



Актуальна карта карантину в Україні / Інфографіка МОЗ

У Національній академії наук пояснили, що карантинні обмеження в Україні поки скасовувати не можна , на це є низка причин, зокрема, ми не досягли достатнього рівня вакцинації населення.

Новини про коронавірус у світі 4 лютого

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 4 лютого у світі виявили понад 388 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,7 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Індія, Італія, Велика Британія та Бразилія.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Дослідження коронавірусу

Нові серйозні побічні ефекти російської вакцини "Супутник V"

Джерело: МОЗ РФ

Російське МОЗ схвалило зміни інструкції щодо застосування вакцини "Супутник V". За даними розробників, після введення препарату у деяких пацієнтів може розвинутись остеоартрит (захворювання суглобів) та фотофобія (світлобоязнь).

Імовірність появи таких реакцій розробники оцінюють як "нечасту", тобто вони можуть розвинутись у середньому у кожного сотого щепленого. Однак це лише дані російських досліджень, які не мають підтверджень в міжнародній науковій спільноті.

В ЄС заявили, що не отримували документів від Росії на реєстрацію "Супутник V".