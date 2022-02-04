Лишь 2 "желтых" области, побочные эффекты "Спутник V": новости о коронавирусе 4 февраля

4 февраля 2022 , 14:27
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В Украине две области находятся в красной зоне, еще 20 областей и Киев – в оранжевой зоне. У российской вакцины "Спутник V" обнаружили новые серьезные побочные эффекты. Зеленский получил результат теста на коронавирус. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине и мире 4 февраля.

Новости о коронавирусе в Украине 4 февраля

Актуальная статистика заболевания: новый рекорд

Источник: Минздрав

По состоянию на 4 февраля суточный прирост больных COVID-19 в Украине составляет 43 778. Это самые высокие показатели с начала пандемии. Среди инфицированных 4 381 ребенок и 873 медработника. В больницы попали 4 328 человек с выраженными симптомами COVID-19.

Внимание Как уберечь семью, если заболели коронавирусом

От осложнений коронавируса, к сожалению, умерли 174 пациента. Зато выздоровели – 9 497 человек.

Коронавирус в областях: показатели за сутки

  • Киев – 2 869;
  • Винницкая область – 1 356;
  • Волынская область – 1 034;
  • Днепропетровская область – 2 115;
  • Донецкая область – 1 799;
  • Житомирская область – 3 310;
  • Закарпатская область – 882;
  • Запорожская область – 1 060;
  • Ивано-Франковская область – 1 959;
  • Киевская область – 1 551;
  • Кировоградская область – 331;
  • Луганская область – 805;
  • Львовская область – 3 791;
  • Николаевская область – 921;
  • Одесская область – 4 136;
  • Полтавская область – 1 202;
  • Ровненская область – 2 521;
  • Сумская область – 2 073;
  • Тернопольская область – 1 664;
  • Харьковская область – 1 789;
  • Херсонская область – 1 058;
  • Хмельницкая область – 2 081;
  • Черкасская область – 1 166;
  • Черновицкая область – 994;
  • Черниговская область – 1 311.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Охват тестированием

За сутки лаборатории провели 174 221 тест на определение коронавирусной инфекции, в частности методом ПЦР – 96 361, ИФА – 7 229 исследований и экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 70 631.

Общая статистика коронавируса в Украине

С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировано 4 213 675 случаев заболевания. По состоянию на 4 февраля выздоровел 3 660 351 человек.

К сожалению, жертвами коронавируса стали 100 983 жителя страны.

Вакцинация в Украине

Источник: Минздрав

В Украине более 15,4 миллионов человек вакцинировались против коронавируса. Количество желающих получить бустерную прививку возросло. За сутки 3 февраля прививки против коронавируса получили 75 304 человека. Первую дозу получили 23 482 человека, вторую дозу – 28 444 человека.

Актуально Свыше 43 тысяч больных COVID-19 в Украине – это рекорд с начала пандемии

Кроме того, дополнительную дозу получили 695 человек, бустерную дозу – 22 683 человека.

Прививки проводили 987 мобильных бригад по иммунизации, 3 224 пункта прививки и 426 центров вакцинации населения.

Общие темпы вакцинации против COVID-19

С начала вакцинальной кампании привито 15 420 207 человек:

  • получили первую дозу – 15 420 205 человек,
  • получили две дозы – 14 728 642 человека,
  • получили дополнительную дозу – 19 423 человека,
  • бустерную дозу – 421 057 человек.
Обратите внимание. В приложении "Дия" появились COVID-сертификаты для привитых бустером. Достаточно отправить запрос на портале или в приложении. Срок действия сертификата составляет 270 дней с момента получения бустерной дозы.

В общей сложности проведено 30 589 327 прививок.

Интересно В Минздраве назвали вакцину, которая обеспечивает одну из лучших защит против Омикрона

Какие препараты выбирали украинцы

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 814 397,
  • Coronavac – 4 936 601,
  • AstraZeneca –1 636 272,
  • Moderna – 1 525 070,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Эффективность вакцин против коронавируса от разных производителей / Инфографика 24 канала

Зеленский получил результат COVID-теста

Перед тем как встретиться с президентом Турции, глава государства Владимир Зеленский делал тест на коронавирус. Его результат был отрицательным. Дело в том, что накануне глава Офиса Президента Андрей Ермак заболел COVID-19.

В Украине обновили зоны карантина

Источник: Минздрав

В красной эпидемиологической зоне карантина находятся Ивано-Франковская и Ровненская области.

В то же время, под угрозой введения локдауна Винницкая, Волынская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая области.

Кировоградская и Полтавская области находятся в желтой зоне.

Актуальная карта карантина в Украине / Инфографика МОЗ

Обратите внимание! В Национальной академии наук пояснили, что карантинные ограничения в Украине пока отменять нельзя, на это есть ряд причин, в частности, мы не достигли достаточного уровня вакцинации населения.

Новости о коронавирусе в мире 4 февраля

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 4 февраля в мире выявили более 388 миллионов больных коронавирусом и более 5,7 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных было зарегистрировано в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Индия, Италия, Великобритания и Бразилия.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

Исследование коронавируса

Новые серьезные побочные эффекты российской вакцины "Спутник V"

Источник: Минздрав РФ

Российский Минздрав одобрил изменения инструкции относительно применения вакцины "Спутник V". По данным разработчиков, после введения препарата у некоторых пациентов может развиться остеоартрит (заболевание суставов) и фотофобия (светобоязнь).

Вероятность появления таких реакций разработчики оценивают как "нечастую", то есть они могут развиться в среднем у каждого сотого привитого. Однако это только данные российских исследований, которые не имеют подтверждений в международном научном сообществе.

Подчеркнем! В ЕС заявили, что не получали документов от России на регистрацию "Спутник V".
Автор: Аліна Оліховська