У лісосмузі Сум чоловік схилив до статевих стосунків неповнолітню: він виявився правоохоронцем

Правоохоронець із Полтави, який, вочевидь, повинен бути знайомий з законодавством, вирішив, що сексуальною партнеркою йому може стати 15-річна дівчина. З нею він познайомився в мережі.

У середу, 14 червня, чоловік схилив неповнолітню до статевих стосунків. А уже 17 червня Держане бюро розслідувань повідомило про його затримання.

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Правоохоронець міг бути не один

Як повідомили у Бюро, за попередньою інформацією, 15-річна дівчина познайомилася із чоловіком у мережі Інтернет та згодом вирішила з ним зустрітись. Однак на побачення правоохоронець прийшов не сам – він привів і свого друга.

На побачення у середмісті Сум чоловік привів друга. Потім, вони утрьох вирішили прогулятися в одній з лісосмуг, де згодом й відбувся статевий контакт,

– зазначили у ДБР.

Саме в ході розслідування справи працівники Бюро з'ясували, що цими чоловіками були співробітниками правоохоронного органу з Полтави. До Сум же вони приїхали на навчання в один з вишів.

Наразі триває досудове розслідування кримінального злочину та зʼясовуються всі обставини інциденту з неповнолітньою. Зокрема, встановлюється причетність іншого правоохоронця до злочину.

Процесуальне керівництво здійснює Сумська обласна прокуратура.

Чоловікові загрожує тривале ув'язнення

Правоохоронця, який схилив неповнолітню до статевих стосунків, вже не лише затримали, а й повідомили йому про підозру за фактом статевих зносин з неповнолітньою. Зазначимо, що такий вчинок є порушенням частини 1 статті 155 Кримінального кодексу України "Вчинення дій сексуального характеру з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку".

Згідно із ККУ, санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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