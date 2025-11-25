Уже нікуди не злетить: ексспівробітник СБУ розкрив, яку вагому ціль знищили в Таганрозі
- Українські сили завдали удару по авіаційному комплексу в Таганрозі, знищивши експериментальний літак А-60, який використовувався для розробки нової зброї.
- Знищення літака А-60 є значним ударом для російської експериментальної програми, оскільки таких літаків було виготовлено всього 2 – 3.
Українські сили завдали удару по авіаційному комплексу імені Г.М. Берієва в Таганрозі, де знищили експериментальний літак А-60. Попри те, що цей удар безпосередньо не вплине на ситуацію на фронті, він є болючим для Росії.
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що літак використовувався для експериментів із перспективною зброєю та створення нової версії літака-розвідника А-100.
Що втрачає Росія разом зі знищеним А-60?
"Наші бійці на Покровському чи Гуляйпільському напрямках не відчують полегшення, як і не зменшиться кількість ракет або дронів у росіян. Однак це дійсно болючий удар для Росії, попри всі їхні заяви про знищення "старого брухту", що вже не літав", – підкреслив Ступак.
Літаків А-60 було виготовлено лише 2 чи 3 зразки ще за радянських часів. Один із них раніше згорів, а тепер Україна вивела з ладу другий. Таким чином, російська експериментальна програма скоротилась щонайменше на 50%.
А-60 використовувався для експериментів із лазерною зброєю – технологією, здатною збивати в польоті крилаті та балістичні ракети, інші літаки й навіть знищувати ворожі супутники.
Крім того, А-60 був експериментальною базою для створення нового сучасного літака-розвідника. Йдеться про модернізацію А-50 – літака дальнього радіолокаційного виявлення, який здатний бачити на 500 – 800 кілометрів у глибину території України, відстежувати кожен зліт українських літаків і ракет, перехоплювати радіопереговори.
Росія планувала створити нову модернізовану версію – А-100 "Прем'єр". Але тепер ця лабораторія, цей експериментальний літак більше ніколи не злетить. І це дуже хороша новина,
– зазначив Ступак.
Що ще відомо про втрати ворога?
- СБУ та Сили оборони України атакували порт "Новоросійськ", завдавши ударів по нафтотерміналу та базі російського ВМФ. У результаті було пошкоджено об’єкти нафтотермінала, позиції російських ЗРК С-300/С-400, а також великий десантний корабель, що стояв біля причалу.
- Сили оборони України знищили 1120 російських солдатів. Крім цього, ворог втратив танки, бронетехніку, артилерійські установки, засоби протиповітряної оборони та інше озброєння.
- СБУ атакувала ворожі позиції в районі Покровська, ліквідувавши локації, де перебували снайпери та оператори дронів.