Уже нікуди не злетить: ексспівробітник СБУ розкрив, яку вагому ціль знищили в Таганрозі

Українські сили завдали удару по авіаційному комплексу імені Г.М. Берієва в Таганрозі, де знищили експериментальний літак А-60. Попри те, що цей удар безпосередньо не вплине на ситуацію на фронті, він є болючим для Росії.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак пояснив 24 Каналу, що літак використовувався для експериментів із перспективною зброєю та створення нової версії літака-розвідника А-100.

Що втрачає Росія разом зі знищеним А-60?

"Наші бійці на Покровському чи Гуляйпільському напрямках не відчують полегшення, як і не зменшиться кількість ракет або дронів у росіян. Однак це дійсно болючий удар для Росії, попри всі їхні заяви про знищення "старого брухту", що вже не літав", – підкреслив Ступак.

Літаків А-60 було виготовлено лише 2 чи 3 зразки ще за радянських часів. Один із них раніше згорів, а тепер Україна вивела з ладу другий. Таким чином, російська експериментальна програма скоротилась щонайменше на 50%.

А-60 використовувався для експериментів із лазерною зброєю – технологією, здатною збивати в польоті крилаті та балістичні ракети, інші літаки й навіть знищувати ворожі супутники.

Крім того, А-60 був експериментальною базою для створення нового сучасного літака-розвідника. Йдеться про модернізацію А-50 – літака дальнього радіолокаційного виявлення, який здатний бачити на 500 – 800 кілометрів у глибину території України, відстежувати кожен зліт українських літаків і ракет, перехоплювати радіопереговори.

Росія планувала створити нову модернізовану версію – А-100 "Прем'єр". Але тепер ця лабораторія, цей експериментальний літак більше ніколи не злетить. І це дуже хороша новина,

– зазначив Ступак.

Що ще відомо про втрати ворога?