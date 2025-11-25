Уже никуда не взлетит: экс-сотрудник СБУ раскрыл, какую значимую цель уничтожили в Таганроге

Украинские силы нанесли удар по авиационному комплексу имени Г.М. Бериева в Таганроге, где уничтожили экспериментальный самолет А-60. Несмотря на то что этот удар непосредственно не повлияет на ситуацию на фронте, он является болезненным для России.

Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак объяснил 24 Каналу, что самолет использовался для экспериментов с перспективным оружием и создания новой версии самолета-разведчика А-100.

Что теряет Россия вместе с уничтоженным А-60?

"Наши бойцы на Покровском или Гуляйпольском направлениях не почувствуют облегчения, как и не уменьшится количество ракет или дронов у россиян. Однако это действительно болезненный удар для России, несмотря на все их заявления об уничтожении "старого лома", что уже не летал", – подчеркнул Ступак.

Самолетов А-60 было изготовлено всего 2 или 3 образца еще в советское время. Один из них ранее сгорел, а теперь Украина вывела из строя второй. Таким образом, российская экспериментальная программа сократилась минимум на 50%.

А-60 использовался для экспериментов с лазерным оружием – технологией, способной сбивать в полете крылатые и баллистические ракеты, другие самолеты и даже уничтожать вражеские спутники.

Кроме того, А-60 был экспериментальной базой для создания нового современного самолета-разведчика. Речь идет о модернизации А-50 – самолета дальнего радиолокационного обнаружения, который способен видеть на 500 – 800 километров в глубину территории Украины, отслеживать каждый взлет украинских самолетов и ракет, перехватывать радиопереговоры.

Россия планировала создать новую модернизированную версию – А-100 "Премьер". Но теперь эта лаборатория, этот экспериментальный самолет больше никогда не взлетит. И это очень хорошая новость,

– отметил Ступак.

Что еще известно о потерях врага?