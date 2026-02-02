У Росії зранку розбився літак з курсантами: ніхто не вижив

Вранці 2 лютого в Оренбурзькій області Росії впав навчальний літак. На борту перебували три людини – вони загинули.

Як пишуть росЗМІ, інцидент трапився в Орську. Близько 10:40 легкомоторний літак Diamond зник із радарів – він звалився в селищі Джанаталап.

Дивіться також У турецькій Анталії сталася страшна ДТП з великою кількістю загиблих і поранених

Що відомо про авіакатастрофу в Орську?

На борту легкомоторного літака перебували два курсанти та інструктор. Усі троє загинули. Борт належав Санкт-Петербурзькому інституту цивільної авіації.

Попередня причина аварії – звалення. Це аеродинамічне явище, коли повітря неправильно обтікає крило: літак починає трясти і керування губиться. Часто це буває наслідком хибних дій пілота. Втім, може статися навіть з ідеально справним апаратом.

Внаслідок аварії загинули 36-річний пілот та курсанти 20 і 21 років.

В Орську розбився навчальний літак / Фото соцмережі

Останні новини про авіакатастрофи у світі