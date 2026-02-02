В России утром разбился самолет с курсантами: никто не выжил

Утром 2 февраля в Оренбургской области России упал учебный самолет. На борту находились три человека – они погибли.

Как пишут росСМИ, инцидент произошел в Орске. Около 10:40 легкомоторный самолет Diamond исчез с радаров – он рухнул в поселке Джанаталап.

Что известно об авиакатастрофе в Орске?

На борту легкомоторного самолета находились два курсанта и инструктор. Все трое погибли. Борт принадлежал Санкт-Петербургскому институту гражданской авиации.

Предварительная причина аварии – сваливание. Это аэродинамическое явление, когда воздух неправильно обтекает крыло: самолет начинает трясти и управление теряется. Часто это бывает следствием ошибочных действий пилота. Впрочем, может произойти даже с идеально исправным аппаратом.

В результате аварии погибли 36-летний пилот и курсанты 20 и 21 года.

В Орске разбился учебный самолет

