Через проблеми літак Лондон – Пекін був вимушений здійснити незаплановану посадку. Замість Китаю борт приземлився в Нижнєвартовську.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про посадку літака Лондон – Пекін у Росії?

Зранку 26 серпня літак Air China рейсу Лондон – Пекін екстренно приземлився на запасний аеродром в Нижньовартовську, Росія. Екіпаж подав сигнал тривоги через несправність одного з двигунів.

На борту літака перебувало 250 пасажирів, серед яких 20 дітей, та 15 членів екіпажу.

Китайський літак приземлився у Росії: дивіться відео

ЗМІ пишуть, що від авіакомпанії не надходило запитів про надання води та їжі пасажирам. Тому туристи вимушені їсти китайську та британську їжу, що залишилася на борту. Двері лайнера Boeing 777 були закриті, трап до літака не подавали. На щастя, літаку кондиціонери та туалети у літаку працювали.

Лише після 5 годин очікування пасажирів випустили з літака і розмістили у міжнародному терміналі. Їх планують нагодувати російською їжею.

Що цікаво: після позапланового приземлення літака рядові співробітники аеропорту не можуть достукатися до керівників. Все керівництво пішло в термінал, куди здійснив посаду літак, і крутиться навколо нього. ЗМІ зауважують, що це, напевно, один з найцікавіших днів в історії аеропорту.

Попередньо, запасний літак авіакомпанії Air China прибуде до Нижньовартовська за пасажирами рейсу Лондон – Пекін близько 16:00.

Проблеми з російською авіацією через війну