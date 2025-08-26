Из-за проблем самолет Лондон –Пекин был вынужден совершить незапланированную посадку. Вместо Китая борт приземлился в Нижневартовске.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

Что известно о посадке самолета Лондон – Пекин в России?

Утром 26 августа самолет Air China рейса Лондон – Пекин экстренно приземлился на запасной аэродром в Нижневартовске, Россия. Экипаж подал сигнал тревоги из-за неисправности одного из двигателей.

На борту самолета находилось 250 пассажиров, среди которых 20 детей, и 15 членов экипажа.

Китайский самолет приземлился в России: смотрите видео

СМИ пишут, что от авиакомпании не поступало запросов о предоставлении воды и пищи пассажирам. Поэтому туристы вынуждены есть китайскую и британскую еду, оставшуюся на борту. Двери лайнера Boeing 777 были закрыты, трап к самолету не подавали. К счастью, самолете кондиционеры и туалеты в самолете работали.

Только после 5 часов ожидания пассажиров выпустили из самолета и разместили в международном терминале. Их планируют накормить российской едой.

Что интересно: после внепланового приземления самолета рядовые сотрудники аэропорта не могут достучаться до руководителей. Все руководство ушло в терминал, куда совершил посадку самолет, и крутится вокруг него. СМИ замечают, что это, наверное, один из самых интересных дней в истории аэропорта.

Предварительно, запасной самолет авиакомпании Air China прибудет в Нижневартовск за пассажирами рейса Лондон – Пекин около 16:00.

