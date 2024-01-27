Які контейнери прикріпили окупанти до літака М-55: Світан пояснив, що це за розробка

Окупанти повернули у стрій щонайменше один рідкісний висотний літак-розвідник М-55 "Геофізика". Під крилом борт несе два специфічних контейнери. Та це – розвідувальні гондоли, які використовують літаки-розвідники Росії.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі та льотчик-інструктор Роман Світан, зауваживши, що М-55 може підіймати їх вище. Він додав, що у "Геофізики" робоча висота – до 18 кілометрів.

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"Він використовується як георозвідувальна машина. Також може використовуватися, зокрема, і в режимі розвідки. Доцільність використання – доволі під великим питанням", – наголосив Світан.

Максимум ворог отримав додатково 3 кілометри висоти. За дальністю контролю – це приблизно близько 30 кілометрів.

Льотчик-інструктор переконаний, що так окупанти, найімовірніше, намагаються покращити показники розвідувального потоку. А також – повідомити керівництву про "розв'язання певних питань".

Кардинально нічого росіяни нового абсолютно не отримали. Усе старе обладнання. Просто намагалися створити такий "франкенштейн" з цивільного літака та військових гондол,

– наголосив військовий експерт.

"Геофізика" – повернення