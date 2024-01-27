Какие контейнеры прикрепили оккупанты к самолету М-55: Свитан объяснил, что это за разработка

Оккупанты вернули в строй по меньшей мере один редкий высотный самолет-разведчик М-55 "Геофизика". Под крылом борт несет два специфических контейнера. Но это – разведывательные гондолы, которые используют самолеты-разведчики России.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе и лётчик-инструктор Роман Свитан, отметив, что М-55 может поднимать их повыше. Он добавил, что у "Геофизики" рабочая высота – до 18 километров.

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"Он используется как георазведочная машина. Также может использоваться, в частности, и в режиме разведки. Целесообразность использования – достаточно под большим вопросом", – подчеркнул Свитан.

Максимум враг получил дополнительно 3 километра высоты. По дальности контроля – это примерно около 30 километров.

Лётчик-инструктор убежден, что так оккупанты, вероятнее всего, пытаются улучшить показатели разведывательного потока. А также – сообщить руководству о "решении определенных вопросов".

Кардинально ничего нового россияне абсолютно не получили. Все старое оборудование. Просто пытались создать такой "франкенштейн" из гражданского самолета и военных гондол,

– подчеркнул военный эксперт.

"Геофизика"– возвращение