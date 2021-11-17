Літак з вагнерівцями таки мали посадити в Україні, – розслідування
Джерело:Bellingcat
Журналісти-розслідувачі Bellingcat оприлюднили довгоочікуване розслідування про нібито зірвану спецоперацію із затриманням вагнерівців. Відповідно до нього, літак з російськими бойовиками таки мали посадити в Україні.
Українські спецслужби ретельно продумали маршрут переправлення вагнерівців. Оскільки була пандемія коронавірусу, вилетіти з Росії можна було тільки через територію Білорусі.
Важливо Bellingcat опублікував розслідування про спецоперацію з вагнерівцями
Обрали рейс через Стамбул
Найзручнішим рейсом, який летів би через Україну, був маршрут до Стамбула. Його й обрали, аби не виникло підозр.
Літак був би в українському повітряному просторі близько 28 хвилин. Цього часу достатньо, аби виконати процедуру аварійної посадки під хибним приводом. Проте розслідувачі наголосили, що кожна з цих 28 хвилин мала бути добре продумана.
Літак мали посадити в Україні
Вивчивши Чиказьку конвенцію, що регулює комерційні повітряні перевезення, з'ясували, що є лише 2 сценарії, які дозволять Україні законно посадити літак на своїй території.
- невідкладна медична допомога, тобто якщо пасажиру на борту рейсу стає погано. Наприклад, якщо стається серцевий напад, то рейс повинен приземлитись у найближчому аеропорту.
- загроза вибуху на борту. Цей сценарій був ліпший, оскільки наземний диспетчерський пункт дає вказівку літаку приземлитися в аеропорту на свій вибір. Таким чином літак міг одразу сісти у Києві.
Зрештою, другий варіант обрали як надійніший. Аби реалізувати план, було необхідно, щоб хтось в аеропорту Мінська зателефонував до служби управління повітряним рухом України і попередив про нібито наявність бомби на борту. Дзвінок мав бути зроблений у момент, коли літак входив у повітряний простір України.
Щоб звести до мінімуму ризик витоку, розвідники залучили дуже вузьке коло колег із правоохоронних органів.
Що відомо про ймовірну спецоперацію з вагнерівцями
- У Білорусі в липні 2020 року затримали 33 росіян, які причетні до ПВК "Вагнера". Білоруська влада підозрювала їх у підготовці заворушень перед виборами президента.
- На початку вересня з'явилась інформація, що СБУ знала про бійців і навіть була причетна до справи. Стверджували, що це була спецоперація, яка зірвалась через витік інформації з Офісу Президента.
- Раніше у Bellingcat заявили, що мають докази того, що це була спецоперація. Анонсували розслідування, першу частину якого опублікували 17 листопада.
- Журналісти заявили, що президент Володимир Зеленський знав про спецоперацію з 15 червня 2020 року. Також зазначили, що глава ОП Андрій Єрмак просив відтермінувати операцію на тиждень через перемир'я на Донбасі. Згодом її справді відклали на 4 дні.