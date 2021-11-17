Самолет с вагнеровцами таки должны были посадить в Украине, – расследование

Журналисты-расследователи Bellingcat обнародовали долгожданное расследование о якобы сорванной спецоперации с задержанием вагнеровцев. Согласно ему, самолет с российскими боевиками таки должны были посадить в Украине.

Украинские спецслужбы тщательно продумали маршрут переправки вагнеровцев. Поскольку была пандемия коронавируса, вылететь из России можно было только через территорию Беларуси.

Важно Bellingcat опубликовал расследование о спецоперации с вагнеровцами

Выбрали рейс через Стамбул

Самым удобным рейсом, который летел бы через Украину, был маршрут в Стамбул. Его и выбрали, чтобы не возникло подозрений.

Самолет был бы в украинском воздушном пространстве около 28 минут. Этого времени достаточно, чтобы выполнить процедуру аварийной посадки под ложным предлогом. Однако расследователи отметили, что каждая из этих 28 минут должна была быть хорошо продумана.

Самолет должны были посадить в Украине

Изучив Чикагскую конвенцию, регулирующую коммерческие воздушные перевозки, выяснили, что есть лишь 2 сценария, которые позволят Украине законно посадить самолет на своей территории.

неотложная медицинская помощь, то есть если пассажиру на борту рейса становится плохо. Например, если происходит сердечный приступ, то рейс должен приземлиться в ближайшем аэропорту.

угроза взрыва на борту. Этот сценарий был лучше, поскольку наземный диспетчерский пункт дает указание самолету приземлиться в аэропорту по своему выбору. Таким образом самолет мог сразу сесть в Киеве.

В конце концов, второй вариант выбрали как более надежный. Чтобы реализовать план, было необходимо, чтобы кто-то в аэропорту Минска позвонил в службу управления воздушным движением Украины и предупредил о якобы наличии бомбы на борту. Звонок должен был быть сделан в момент, когда самолет входил в воздушное пространство Украины.

Чтобы свести к минимуму риск утечки, разведчики привлекли очень узкий круг коллег из правоохранительных органов.

Что известно о вероятной спецоперации с вагнеровцами