Забудьмо про літаки А-10, росіяни просто не дадуть їм працювати, – Ігнат

Україна продовжує наполягати на наданні Повітряним силам багатоцільових винищувачів F-16. Водночас у ЗСУ пояснили, що не так з іншими літальними апаратами, які розглядаються як "кандидати" для надсилання.

У четвер, 20 квітня, речник Повітряних сил Юрій Ігнат вкотре констатував, що Київ працює над тим, аби ми отримали літаки F-16. Водночас він розкритикував "експертів", які вважать, що авіаційні потреби України можуть задовольнити, скажімо, штурмовики А-10. Про це інформує 24 Канал з посиланням на ефір національного телемарафону.

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Ворог розгорнув потужні ЗРК

Спікер наголосив, що не варто радіти можливим новинам про надання ЗСУ А-10, адже це той літальний апарат, який вразливий до ЗРК окупантів.

Закриємо тему про А-10 та інших літаків, яку "експерти" постійно підіймають в просторі. Хтось прочитав, що це круто. Я хочу нагадати, що Росія розгорнула на лінії бойового зіткнення, а також на державному кордоні потужне угруповування зенітно-ракетних військ. Тобто це системи малого радіуса дії, середнього та великого,

– зазначив Ігнат.

Окрім того, він уточнив, що ворог розгорнув такі ЗРК як "Бук", "Тор", "Панцир", С-300 та інші. Власне, А-10 можуть здійснювати ефективні польоти за таких умов лише тоді, коли вони прикриті іншою потужною авіацією – себто винищувачами F-16.

Це (ЗРК ворога – 24 Канал) просто не дасть шансу цим літакам (А-10 – 24 Канал) працювати. Їх просто буде знищено. Вони можуть працювати, коли є прикриття потужних винищувачів. І коли вони є, авіаційний простір контролюють Повітряні сили,

– констатував речник.

Що відомо про А-10