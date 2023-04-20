Забудем о самолетах А-10, россияне просто не дадут им работать, – Игнат
Украина продолжает настаивать на предоставлении Воздушным силам многоцелевых истребителей F-16. В то же время в ВСУ объяснили, что не так с другими летательными аппаратами, которые рассматриваются как "кандидаты" для отправки.
В четверг, 20 апреля, спикер Воздушных сил Юрий Игнат еще раз констатировал, что Киев работает над тем, чтобы мы получили самолеты F-16. В то же время он подверг критике слова "экспертов", которые считают, что авиационные потребности Украины могут удовлетворить, скажем, штурмовики А-10. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.
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Враг развернул мощные ЗРК
Спикер подчеркнул, что не стоит радоваться возможным новостям о предоставлении ВСУ А-10, ведь это тот летательный аппарат, который уязвим к ЗРК оккупантов.
Закроем тему об А-10 и других самолетах, которую "эксперты" постоянно поднимают в пространстве. Кто-то прочел, что это круто. Я хочу напомнить, что Россия развернула на линии боевого столкновения, а также на государственной границе мощную группировку зенитно-ракетных войск. То есть это системы малого радиуса действия, среднего и большого,
– отметил Игнат.
Кроме того, он уточнил, что враг развернул такие ЗРК как "Бук", "Тор", "Панцирь", С-300 и другие. Собственно, А-10 могут совершать эффективные полеты при таких условиях, только когда они будут прикрыты другой мощной авиацией – то есть истребителями F-16.
Это (ЗРК врага – 24 Канал) просто не даст шанс этим самолетам (А-10 – 24 Канал) работать. Они просто будут уничтожены. Они могут работать, когда есть прикрытие мощных истребителей. И когда они есть, авиационное пространство контролируют Воздушные силы,
– констатировал представитель.
Что известно об А-10
- Полное название самолета – Fairchild Republic A-10 Thunderbolt II. Он является американским одноместным штурмовиком, предназначенным для поддержки сухопутных войск, поражения танков, бронемашин и других наземных целей.
- На вооружении в США он с 1976 года и, конечно, мог быть полезен для Воздушных сил Украины, однако только в работе с другой мощной авиацией.
- Вспомним, что в последние недели ведется все больше разговоров о том, что Вооруженные Силы вскоре пойдут в контрнаступление. Однако очевидно, что без поддержки с неба такая операция может закончиться не лучше для Украины.