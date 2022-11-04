Лукашенко цинічно назвав свою "головну мрію" і божився не відправляти солдатів в Україну

4 листопада 2022 , 15:14
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Олександр Лукашенко 4 листопада зустрівся із працівниками біотехнологічної корпорації. Він розповів про свою "найзаповітнішу" мрію.

Як повідомляють білоруські ЗМІ, запитання стосувалися того, про що зараз мріє "глава" білоруської держави та чи відправлятиме в Україну білоруських військових, пише 24 канал.

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Цинічна відповідь Лукашенка

Лукашенко сказав, що "хоче, аби всі жили в мирі". Він закликав працювати і спокійно жити, запевняючи, що згодом все стане на свої місця.

Найголовніша моя мрія – щоб не було війни,
– заявив Лукашенко.

Відповідь "президента" звучить особливо цинічно, зважаючи на ситуацію в Україні. Адже Росія використовує територію Білорусі для ракетної атаки нашої держави. Він також нагадав про свій заклик, щоб кожен займався своєю справою заради "загального блага".

Лукашенко заявив, що не збирається відправляти в Україну військових

Самопроголошений лідер країни запевняє, що він вже "тисячу двісті разів казав", що не збирається посилати в Україну своїх військовослужбовців.

Лукашенко також прокоментував роль білорусів у війні в Україні. Він сказав, що "білорусам в Україні робити нічого". І нібито посилати воювати туди людей немає потреби. 

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Автор: Анна Романюк