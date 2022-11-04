Лукашенко цинічно назвав свою "головну мрію" і божився не відправляти солдатів в Україну

Олександр Лукашенко 4 листопада зустрівся із працівниками біотехнологічної корпорації. Він розповів про свою "найзаповітнішу" мрію.

Як повідомляють білоруські ЗМІ, запитання стосувалися того, про що зараз мріє "глава" білоруської держави та чи відправлятиме в Україну білоруських військових, пише 24 канал.

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Цинічна відповідь Лукашенка

Лукашенко сказав, що "хоче, аби всі жили в мирі". Він закликав працювати і спокійно жити, запевняючи, що згодом все стане на свої місця.

Найголовніша моя мрія – щоб не було війни,

– заявив Лукашенко.

Відповідь "президента" звучить особливо цинічно, зважаючи на ситуацію в Україні. Адже Росія використовує територію Білорусі для ракетної атаки нашої держави. Він також нагадав про свій заклик, щоб кожен займався своєю справою заради "загального блага".

Лукашенко заявив, що не збирається відправляти в Україну військових

Самопроголошений лідер країни запевняє, що він вже "тисячу двісті разів казав", що не збирається посилати в Україну своїх військовослужбовців.

Лукашенко також прокоментував роль білорусів у війні в Україні. Він сказав, що "білорусам в Україні робити нічого". І нібито посилати воювати туди людей немає потреби.

Яку політику впроваджує Лукашенко проти України

Білоруські силовики жорстко затримали чоловіка просто посеред вулиці. Чоловіка обвинуватили у тому, що під час прямих ефірів у TikTok він публічно підтримував Україну та її армію у війні, яку розв'язала Росія.

Росія з початку повномасштабного вторгнення до нашої держави використовує територію Білорусі у своїх цілях. Так, на аеродромі в Мачулищах розташована російська військова техніка. Зокрема, надзвукові винищувачі та ракетні контейнери.

Військовий експерт Сергій Грабський заявив, що Україна має бути готовою до можливої ескалації з Півночі. Адже Росія перекинула в Білорусь свої гіперзвукові ракети "Кинджал".

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов наголосив, що наразі наші бійці не фіксують ознак формування наступальних угруповань ворога. Відомо, що цей процес вимагає підготовки військовослужбовців й займає певний час. Як стверджує Громов, це бути не раніше ніж через 2 – 3 місяці.

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