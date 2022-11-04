Лукашенко цинично назвал свою "главную мечту" и божился не отправлять солдат в Украину

Александр Лукашенко встретился 4 ноября с работниками биотехнологической корпорации. Он рассказал о своей "самой заветной" мечте.

Как сообщают белорусские СМИ, вопросы касались того, о чем сейчас мечтает "глава" белорусского государства и будет ли отправлять в Украину белорусских военных, пишет 24 канал.

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Циничный ответ Лукашенко

Лукашенко сказал, что "хочет, чтобы все жили в мире". Он призвал работать и спокойно жить, уверяя, что со временем все станет на свои места.

Самая главная моя мечта – чтобы не было войны,

– заявил Лукашенко.

Ответ "президента" звучит особенно цинично, учитывая ситуацию в Украине. Ведь Россия использует территорию Беларуси для ракетной атаки нашего государства. Он также напомнил о своем призыве, чтобы каждый занимался своим делом ради "всеобщего блага".

Лукашенко заявил, что не собирается отправлять в Украину военных

Самопровозглашенный лидер страны уверяет, что он уже "тысячу двести раз говорил", что не собирается посылать в Украину своих военнослужащих.

Лукашенко также прокомментировал роль белорусов в войне на Украине. Он сказал, что "белорусам в Украине делать нечего". И вроде бы посылать воевать туда людей нет нужды.

Какую политику внедряет Лукашенко против Украины

Белорусские силовики жестоко задержали мужчину прямо посреди улицы. Мужчину обвинили в том, что во время прямых эфиров в TikTok он публично поддерживал Украину и ее армию в войне, которую развязала Россия.

Россия с начала полномасштабного вторжения в наше государство использует территорию Беларуси в своих целях. Так, на аэродроме в Мачулищах расположена российская военная техника. В частности, сверхзвуковые истребители и ракетные контейнеры.

Военный эксперт Сергей Грабский заявил, что Украина должна быть готова к возможной эскалации с Севера. Ведь Россия перекинула в Беларусь свои гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов подчеркнул, что в настоящее время наши бойцы не фиксируют признаки формирования наступательных группировок врага. Известно, что этот процесс требует подготовки военнослужащих и занимает некоторое время. Как утверждает Громов, это будет не раньше чем через 2-3 месяца.

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