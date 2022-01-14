Анонім погрожував підірвати Львівгаз авіаційною бомбою

Невідомий 13 січня погрожував підірвати будівлю Львівгазу. Після обстеження вибухівки там так і не знайшли.

Повідомлення про замінування надійшло у поліцію. Наразі правоохоронці проводять розслідування.

До теми Правоохоронці шукали вибухівку в усіх гіпермаркетах Metro у Львові

Невідомий повідомив про замінування Львівгазу

Приблизно о 18:15 у поліцію зателефонував невідомий. Зловмисник погрожував підірвати авіаційною бомбою адміністративну будівлю Львівгазу на вулиці Золотій, 42.

На місце події негайно приїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших відділів поліції. О 20:00 вони завершили обстеження приміщень та прилеглої території будівлі. Вибухового пристрою не знайшли.

Правоохоронці не евакуйовували людей з приміщень, адже вони проводили огляд у неробочий час. Наразі поліція намагається встановити особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування.

Коротко про останні повідомлення про замінування в Україні

До черкаської поліції 13 січня надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх торгових центрів міста. Правоохоронці вибухівки не знайшли.

У Кривому Розі того ж дня поліцейські також шукали вибухівку в кількох торгових центрах. Про "замінування" їм повідомили "воїни Аллаха". У мусульманській громаді Дніпра інцидент назвали провокацією.

У Херсоні правоохоронці теж перевіряли інформацію про замінування низки ТРЦ. До роботи залучили вибухотехніків та кінологів.

Масові повідомлення про загрозу вибуху у ТРЦ та навчальних закладах не оминули й Київ. Кінологам та вибухотехнікам довелося перевіряти багато об'єктів.