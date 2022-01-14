Анонім погрожував підірвати Львівгаз авіаційною бомбою
Невідомий 13 січня погрожував підірвати будівлю Львівгазу. Після обстеження вибухівки там так і не знайшли.
Повідомлення про замінування надійшло у поліцію. Наразі правоохоронці проводять розслідування.
До теми Правоохоронці шукали вибухівку в усіх гіпермаркетах Metro у Львові
Невідомий повідомив про замінування Львівгазу
Приблизно о 18:15 у поліцію зателефонував невідомий. Зловмисник погрожував підірвати авіаційною бомбою адміністративну будівлю Львівгазу на вулиці Золотій, 42.
На місце події негайно приїхали правоохоронці, спеціалісти-вибухотехніки, кінологи та співробітники інших відділів поліції. О 20:00 вони завершили обстеження приміщень та прилеглої території будівлі. Вибухового пристрою не знайшли.
Правоохоронці не евакуйовували людей з приміщень, адже вони проводили огляд у неробочий час. Наразі поліція намагається встановити особу аноніма, який надав неправдиве повідомлення про замінування.Зауважте! В Україні посилили відповідальність за фейкові мінування. Порушнику загрожує покарання – від 2 до 6 років у в'язниці.
Коротко про останні повідомлення про замінування в Україні
- До черкаської поліції 13 січня надійшло анонімне повідомлення про замінування усіх торгових центрів міста. Правоохоронці вибухівки не знайшли.
- У Кривому Розі того ж дня поліцейські також шукали вибухівку в кількох торгових центрах. Про "замінування" їм повідомили "воїни Аллаха". У мусульманській громаді Дніпра інцидент назвали провокацією.
- У Херсоні правоохоронці теж перевіряли інформацію про замінування низки ТРЦ. До роботи залучили вибухотехніків та кінологів.
- Масові повідомлення про загрозу вибуху у ТРЦ та навчальних закладах не оминули й Київ. Кінологам та вибухотехнікам довелося перевіряти багато об'єктів.