Удар по спадщині ЮНЕСКО: організація відреагувала на цинічну атаку Росії по центру Львова

ЮНЕСКО заявила про занепокоєння через російський удар по історичному центру Львів, який входить до списку світової спадщини. Україна вже домовилася про візит експертів для оцінки руйнувань.

В організації наголосили, що подібні удари є порушенням міжнародного права. Про це йдеться в офіційному повідомленні ЮНЕСКО.

Як відреагувала ЮНЕСКО на удар по Львову?

ЮНЕСКО висловила глибоке занепокоєння через удари 24 березня по історичному центру Львів, який входить до об'єкта світової спадщини "Ансамбль історичного центру Львова". За даними організації, під удар потрапила будівля в районі Бернардинського монастиря, що є частиною цієї пам'ятки.

Зверніть увагу! У ЮНЕСКО нагадали, що культурна спадщина перебуває під захистом міжнародного права, зокрема Гаазької конвенції 1954 року та Конвенції про всесвітню спадщину 1972 року. Усі сторони зобов'язані утримуватися від дій, що можуть завдати шкоди культурним об'єктам.

Організація заявила про готовність підтримати українську владу у проведенні оцінки пошкоджень, впровадженні заходів захисту та наданні екстреної допомоги.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що Україна вже домовилася з експертами ЮНЕСКО про візит до Львова для фіксації руйнувань та оцінки завданої шкоди.

Росія не просто завдала удару по будівлях у центрі Львова. Це удар по всесвітній спадщині ЮНЕСКО, по самій організації та по всіх, кому небайдужа культурна спадщина,

– наголосив він, закликавши до жорсткої міжнародної реакції.

Що відомо про атаку на Львів 24 березня?