Під час повітряної тривоги, оголошеної вдень, у Львові близько 15:35 пролунали вибухи. Сили ППО намагалися збити ворожі дрони, однак частина з них досягла цілей. Влучання зафіксували одразу у кількох районах міста – зокрема у центральній частині та в житловому масиві Сихів.

Один із безпілотників двічі влучив у багатоповерховий житловий будинок на проспекті Червоної Калини. Також уламки дронів падали на інших вулицях, зокрема в районі початку вулиці Степана Бандери.

Внаслідок атаки було пошкоджено житлові багатоквартирні будинки, вибито вікна, зруйновано дахи та балкони. У кількох будинках виникли пожежі, які оперативно ліквідовували рятувальники.

Ударів зазнала й історична частина Львова. Пошкоджень зазнав ансамбль Бернардинського монастиря, а також будівлі музею "Тюрма на Лонцького" та Львівського органного залу. Крім того, постраждали припарковані автомобілі та міська інфраструктура.

Кількість постраждалих упродовж дня зростала. Спочатку повідомляли про кількох травмованих, однак згодом їхня кількість збільшилася до кількох десятків. Станом на вечір було відомо про 26 постраждалих у Львові та області.

Люди отримували мінно-вибухові травми, поранення уламками скла, а також забої. Усім постраждалим надавали необхідну медичну допомогу.

Окрім Львова, під ударом опинилися й населені пункти області. Там зафіксували влучання в об’єкти критичної інфраструктури, а також загоряння житлових будинків унаслідок падіння уламків.

На місцях подій працювали правоохоронці, рятувальники та комунальні служби. Вони документували наслідки обстрілу, гасили пожежі та допомагали мешканцям. До ліквідації наслідків залучили значні сили ДСНС.

Станом на кінець доби тривало уточнення інформації щодо масштабів руйнувань і кількості потерпілих, а правоохоронці продовжували фіксувати докази чергового воєнного злочину Росії.

